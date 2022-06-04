希望之城研發癌藥 測試縮小腫瘤安全性

轉基因病毒的主要開發者、希望之城腫瘤外科主任方耀民醫學博士。（City of Hope）

位於澳大利亞雪梨（Sydney，亦譯悉尼）的免疫腫瘤 學機構Imugene，和位於洛杉磯的癌症 研治中心「希望之城」（City of Hope）近日共同宣布，第一位患者在1期臨床試驗中使用了低劑量新藥，評估溶瘤病毒CF33-hNIS VAXINIA對於晚期實體瘤患者的安全性。在臨床前實驗室和動物模型中，希望之城開發的溶瘤病毒新藥，已被證明可以縮小結腸癌、肺癌、乳腺癌、卵巢癌和胰腺癌的腫瘤，成為世界上第一家對轉移性實體瘤患者中檢測溶瘤病毒療效的醫院。

希望之城醫學腫瘤學與治療學首席研究員兼助理教授李大能（Daneng Li，譯音） 醫學博士說，「我們之前的研究表明，溶瘤病毒可以刺激免疫系統對癌症作出反應並殺死癌細胞 ，刺激免疫系統對包括檢查點抑制劑在內的其他免疫療法更敏感。現在是進一步增強免疫治療能力的時候了，我們相信 CF33-hNIS新療法可能改善患者抗癌症的結果。」

一旦自然界中發現的病毒，經過基因改造以感染、複製和殺死癌細胞，同時保留健康細胞，溶瘤病毒治療法（Oncolytic virus therapy）就成為可能。雖然免疫檢查點抑制劑對某些癌症有效，但患者經常復發，並最終停止對此類治療作出反應或產生抗藥性。早期研究表明，溶瘤病毒可以啟動人的免疫系統，並增加腫瘤中PD-L1的水平，從而使免疫療法更有效地對抗癌症。

1期試驗將首先向患有轉移性或晚期實體瘤的癌症患者，提供低劑量的 CF33-hNIS新藥，這些患者之前至少接受過兩種標準護理治療。研究性治療將新藥直接注射到腫瘤中或靜脈注射。

單一治療組中的患者接受了最低劑量的CF33-hNIS新藥，並證明可接受的安全性，某些新的研究參與者將接受實驗性溶瘤病毒與免疫療法pembrolizumab的聯合治療，該免疫療法可以改善免疫系統的能力，去對抗致癌細胞。該研究計畫在美國和澳大利亞約10個試驗點招募100名患者。

希望之城向 Imugene機構獨家許可了涵蓋CF33的專利權，該公司開發激活免疫系統對抗癌症的新療法。Imugene已將CF33-hNIS命名為Vaxinia。

轉基因病毒的主要開發者、希望之城Sangiacomo家族腫瘤外科主席方耀民（Yuman Fong）醫學博士說，「有趣的是，最終使癌細胞對化學療法或放射治療產生抗藥性的相同特徵，實際上提高了溶瘤病毒的成功率，例如 CF33-hNIS」。我們希望利用病毒學和免疫療法的前景來治療各種致命的癌症。」

該臨床試驗名為「VAXINIA (CF33-hNIS) 的1期劑量遞增安全性和耐受性研究，作為單一療法或與 Pembrolizumab聯合用於轉移性或晚期實體瘤成人患者的腫瘤內或靜脈內用藥」，該項試驗預計將持續約24個月。