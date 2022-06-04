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希望之城研發癌藥 測試縮小腫瘤安全性

記者丁曙╱洛杉磯綜合報導
轉基因病毒的主要開發者、希望之城腫瘤外科主任方耀民醫學博士。（City of Hope）
轉基因病毒的主要開發者、希望之城腫瘤外科主任方耀民醫學博士。（City of Hope）

位於澳大利亞雪梨（Sydney，亦譯悉尼）的免疫腫瘤學機構Imugene，和位於洛杉磯的癌症研治中心「希望之城」（City of Hope）近日共同宣布，第一位患者在1期臨床試驗中使用了低劑量新藥，評估溶瘤病毒CF33-hNIS VAXINIA對於晚期實體瘤患者的安全性。在臨床前實驗室和動物模型中，希望之城開發的溶瘤病毒新藥，已被證明可以縮小結腸癌、肺癌、乳腺癌、卵巢癌和胰腺癌的腫瘤，成為世界上第一家對轉移性實體瘤患者中檢測溶瘤病毒療效的醫院。

希望之城醫學腫瘤學與治療學首席研究員兼助理教授李大能（Daneng Li，譯音） 醫學博士說，「我們之前的研究表明，溶瘤病毒可以刺激免疫系統對癌症作出反應並殺死癌細胞，刺激免疫系統對包括檢查點抑制劑在內的其他免疫療法更敏感。現在是進一步增強免疫治療能力的時候了，我們相信 CF33-hNIS新療法可能改善患者抗癌症的結果。」

一旦自然界中發現的病毒，經過基因改造以感染、複製和殺死癌細胞，同時保留健康細胞，溶瘤病毒治療法（Oncolytic virus therapy）就成為可能。雖然免疫檢查點抑制劑對某些癌症有效，但患者經常復發，並最終停止對此類治療作出反應或產生抗藥性。早期研究表明，溶瘤病毒可以啟動人的免疫系統，並增加腫瘤中PD-L1的水平，從而使免疫療法更有效地對抗癌症。

 1期試驗將首先向患有轉移性或晚期實體瘤的癌症患者，提供低劑量的 CF33-hNIS新藥，這些患者之前至少接受過兩種標準護理治療。研究性治療將新藥直接注射到腫瘤中或靜脈注射。

單一治療組中的患者接受了最低劑量的CF33-hNIS新藥，並證明可接受的安全性，某些新的研究參與者將接受實驗性溶瘤病毒與免疫療法pembrolizumab的聯合治療，該免疫療法可以改善免疫系統的能力，去對抗致癌細胞。該研究計畫在美國和澳大利亞約10個試驗點招募100名患者。

希望之城向 Imugene機構獨家許可了涵蓋CF33的專利權，該公司開發激活免疫系統對抗癌症的新療法。Imugene已將CF33-hNIS命名為Vaxinia。

轉基因病毒的主要開發者、希望之城Sangiacomo家族腫瘤外科主席方耀民（Yuman Fong）醫學博士說，「有趣的是，最終使癌細胞對化學療法或放射治療產生抗藥性的相同特徵，實際上提高了溶瘤病毒的成功率，例如 CF33-hNIS」。我們希望利用病毒學和免疫療法的前景來治療各種致命的癌症。」

該臨床試驗名為「VAXINIA (CF33-hNIS) 的1期劑量遞增安全性和耐受性研究，作為單一療法或與 Pembrolizumab聯合用於轉移性或晚期實體瘤成人患者的腫瘤內或靜脈內用藥」，該項試驗預計將持續約24個月。

希望之城醫學腫瘤學與治療學首席研究員兼助理教授李大能醫學博士。（City of ...
希望之城醫學腫瘤學與治療學首席研究員兼助理教授李大能醫學博士。（City of Hope）

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