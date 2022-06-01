我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

競選加州59區眾議員 帶頭反對排華法案 陳立德無對手

記者邵敏／洛杉磯報導
陳立德挑戰選區重畫後的加州59區眾議員席位，兩黨均無對手。 （本報檔案照片）
陳立德挑戰選區重畫後的加州59區眾議員席位，兩黨均無對手。 （本報檔案照片）

加州55選區眾議員陳立德（Phillip Chen），今年挑戰選區重畫後的加州59區眾議員席位，兩黨均無對手。

陳立德是加州共和黨華裔少壯派眾議員之一，2016年首次參選州眾議員，初選戰勝三名共和黨同黨對手，決選時又戰勝民主黨對手，成功當選。之後的2018年、2020年選舉，均順利連任。

2021年選區重畫，陳立德從原來的加州55選區轉戰59選區。新的59區包括布瑞亞市（Brea）、普拉辛西亞（Placentia）、約巴林達市（Yorba Linda）、奇諾岡市（Chino Hills）、橙市 (Orange)、Villa Park、安那罕岡（Anaheim Hills）、奇諾市（Chino ）等。從目前參選情況來看，陳立德兩黨均無對手。

陳立德擔任55區眾議員六年，推動加州華裔美國人日（Chinese American Day）的設立，帶頭反對 ACA5 和 Prop 16 等排擠華人的法案，同時聯手執法機關及各界代表，反對亞太裔仇恨犯罪，呼籲消除矛盾。他還引入AB517法案，成立橙縣財產犯罪專案組，為選民發聲。

加州 眾議員 陳立德

上一則

州眾議會第73選區重劃含爾灣市 有利崔錫浩

下一則

超速車衝過民宅後院 司機當場死亡

延伸閱讀

亞裔拉丁裔混血家庭 加州趨勢 網上自封「拉亞人」

亞裔拉丁裔混血家庭 加州趨勢 網上自封「拉亞人」
加州治安敗壞 平等公義協會：犯罪除罪化是主因

加州治安敗壞 平等公義協會：犯罪除罪化是主因
加州乾旱連洗澡水都得省 州長籲5分鐘內洗完

加州乾旱連洗澡水都得省 州長籲5分鐘內洗完
外州回收瓶詐千萬退款 6人涉案

外州回收瓶詐千萬退款 6人涉案
楊弼接巾幗會會長 政要齊賀

楊弼接巾幗會會長 政要齊賀
巾幗會就職典禮於聖蓋博市隆重舉辦 政要雲集祝賀

巾幗會就職典禮於聖蓋博市隆重舉辦 政要雲集祝賀

熱門新聞

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

2022-05-24 02:20
兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

2022-05-26 16:04
美國海關為華人簽發的臨時簽證，可暫時入境，但10年簽證被取消。（黃笑生提供）

因疫情滯留 華人10年簽證被註銷 律師建議聯合狀告美政府

2022-05-29 02:20
有機草莓疑似沾染肝炎病毒。（Pakutaso截圖）

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

2022-05-30 19:18
美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

2022-05-26 02:18
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

2022-05-27 02:18

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫