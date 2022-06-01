競選加州59區眾議員 帶頭反對排華法案 陳立德無對手

陳立德挑戰選區重畫後的加州59區眾議員席位，兩黨均無對手。 （本報檔案照片）

加州 55選區眾議員陳立德 （Phillip Chen），今年挑戰選區重畫後的加州59區眾議員席位，兩黨均無對手。

陳立德是加州共和黨華裔少壯派眾議員之一，2016年首次參選州眾議員，初選戰勝三名共和黨同黨對手，決選時又戰勝民主黨對手，成功當選。之後的2018年、2020年選舉，均順利連任。

2021年選區重畫，陳立德從原來的加州55選區轉戰59選區。新的59區包括布瑞亞市（Brea）、普拉辛西亞（Placentia）、約巴林達市（Yorba Linda）、奇諾岡市（Chino Hills）、橙市 (Orange)、Villa Park、安那罕岡（Anaheim Hills）、奇諾市（Chino ）等。從目前參選情況來看，陳立德兩黨均無對手。

陳立德擔任55區眾議員六年，推動加州華裔美國人日（Chinese American Day）的設立，帶頭反對 ACA5 和 Prop 16 等排擠華人的法案，同時聯手執法機關及各界代表，反對亞太裔仇恨犯罪，呼籲消除矛盾。他還引入AB517法案，成立橙縣財產犯罪專案組，為選民發聲。