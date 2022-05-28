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卡魯索競選洛市長 重視仇亞事件 獲亞裔力挺

記者張庭瑜╱洛杉磯市報導
亞裔領袖力挺洛杉磯市長參選人卡魯索。（記者張庭瑜╱攝影）
亞裔領袖力挺洛杉磯市長參選人卡魯索。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯市長參選人及房產開發商卡魯索（Rick Caruso），5月27日（周五）舉辦見面午餐會，多位華人亞裔領袖出席支持，寄望他成功當選，解決洛杉磯弊端。

卡魯索以建造高端購物中心及億萬富翁聞名，今年註冊為民主黨後，但聲稱自己將是一個支持中間派、支持就業、支持公共安全的民主黨員。自2月11日宣布參選後廣印文宣，為了顧及亞裔族群，增印多種語言文宣宣傳政治理念，博得不少亞裔族群的好感。

出席餐會的有核桃市前市長蘇王秀蘭（Mary Su）、律師鄧洪（Daniel Deng）、洛杉磯中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）、華興保險創辦人張國興（Kenny Chang ）、Megatoys創始人胡澤群（Charlie Woo）、羅省中華會館主席鄺松齡（Andrew Kwong）、台灣會館董事長陳柏宇（Pual Chen）、前洛縣首席執行官濱井（Sachi Hamai） 、巴基斯坦裔協會代表可汗（Adnan Khan）、美國華人華僑聯合總會會長蔡成華（Edward Cai、洛杉磯縣亞裔員工協會，簡稱LACAAEA） 會長嚴志豪（Edward Yen）等人。

鄧洪表示，卡魯索是真正關心亞裔族群的人，他曾為了解亞裔屢次拜訪華人區，並提倡為亞裔多增設文化活動，相信在他的幫助下，洛市能真正被清理乾淨，恢復往日的榮景。

濱井表示，他退休後曾有一陣子搬離市區，後來再訪市區時，被遍地露宿的流浪漢及屢屢發生的槍擊案而震驚，他認為洛市正處在一個關鍵點，一是萎靡不振，二是變回曾經的天使之城。而在他聽到卡魯索決定參選時，他很是興奮，認為在企業方面頗有成就的卡魯索能真正幫助洛市變回以往樣子。

談到公共安全、流浪漢議題，卡魯索表示，許多洛市居民面對犯罪率大幅上升逐漸失去了信心，紛紛選擇出走。因此，他才選擇站出來，決定替大家找回洛市以往的光彩，並把洛市「清理乾淨」，包括上任後為流浪漢增設避難所、增設警力、透明化行程及立法過程，以便民眾監督，致力於降低犯罪率。卡魯索也提及，以往拜訪中國城看到的都是富有朝氣及文化底蘊的美麗小區，很難過亞裔成為仇恨犯罪的受害者，表示亞裔文化的不同之處正是構成洛市多元美麗的一部分，也讓洛市成為最偉大的城市。卡魯索承諾，會替亞裔們再次找回朝氣蓬勃的城市，讓美麗的亞洲文化再次綻放。

此次與卡魯索競選的參選人有非裔聯邦女眾議員貝斯（Karen Bass）、洛杉磯市華裔市議員梁家訓（Kevin de León）和布斯卡伊諾（Joe Buscaino），洛市檢察官費爾（Mike Feuer）、企業家瓦瑪 （Ramit Varma）、商人威爾遜（Mel Wilson） 和企業高管格雷維 （Craig Greiwe），以及年僅20歲的格林菲爾德（Alex Gruenenfelder） 和商人維洛拉（Gina Viola）等。

濱井談到對洛市變化很震驚。（記者張庭瑜╱攝影）
濱井談到對洛市變化很震驚。（記者張庭瑜╱攝影）
洛杉磯市長參選人卡魯索談參選政見和抱負。（記者張庭瑜╱攝影）
洛杉磯市長參選人卡魯索談參選政見和抱負。（記者張庭瑜╱攝影）

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