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陳果仁事件40周年 專家：亞裔更團結 才能抵制仇恨犯罪

記者啟鉻／洛杉磯報導
主講人John C. Yang （記者啟鉻／截屏）
主講人John C. Yang （記者啟鉻／截屏）

美國少數族裔媒體服務中心（EMS）27日舉辦線上討論會，紀念陳果仁（Vincent Chin）事件的影響，強化族裔團結，反抗日益嚴重的種族歧視和暴力。四位主講人認為，近年針對少數族裔尤其是亞裔仇恨犯罪加劇，亞裔只有緊密團結，挫敗分化陰謀，才會有效抵制種族歧視及仇恨犯罪。

參加主講者包括曾在FBI工作，現在Brennan Cener從事公正自由與國家安全項目Michael German、底特律美國公民正義組織創始人之一、作家及前記者謝漢蘭（Helen Zia）、亞美公義中心執行長John C. Yang、有色人種協進會法律辯護基金政策主任Lisa Cylar Baret。

華裔陳果仁於40年前，在結婚前夕於底特律被人用球棒襲擊死亡，兩名白人行凶者並沒有受到應有的法律懲罰。同時，此案也孕育了近代美國亞裔民權運動，為紀念陳果仁，底特律將於6月14日至16日舉辦紀念活動。

主講人Michael German。（記者啟鉻／截屏）
主講人Michael German。（記者啟鉻／截屏）

Michael German說，針對亞裔歧視仇恨一直存在。陳果仁被謀殺事件涉及白人至上主義，當時日本汽車傾銷美國市場，導致一些美國汽車工人失去工作機會，滋生了仇恨日本人及亞裔的情緒。現在發生的仇視華裔事件，與病毒來自中國，用新冠病毒做武器攻擊美國及所謂間諜活動等言論有關。執政者應該加強管控。他說，每年有23萬個仇恨犯罪案件，但很少部分在聯邦層面解決。陳果仁遭襲擊事件後，解決問題方式並沒有得到根本改善。

主講人謝漢蘭（Helen Zia）（記者啟鉻／截屏）
主講人謝漢蘭（Helen Zia）（記者啟鉻／截屏）

謝漢蘭表示，陳果仁事件留下的精神遺產，是讓亞裔美國人站在一起，團結起來為正義而戰。40年過去了，歧視暴力犯罪依舊存在，甚至還有一些人努力去造成族裔分裂，而且某些媒體報導也有偏向性，導致分裂加劇。現在的進步因素是，少數族裔反抗歧視仇恨犯罪正趨向一致。若能進一步緊密團結，這些群體就是大多數，可以構建一個安全網。

John C. Yang表示，陳果仁事件讓亞裔維權組織團結一起。近年來，針對亞裔仇恨犯罪激增，需要努力應對。亞特蘭大槍擊案，看到了亞裔群體很堅強。需要重視的是，不能讓任何力量分裂亞裔群體。不能忽視的是針對亞裔攻擊多數案件來自白人，非裔美國人只是少部分，但媒體報導非裔攻擊亞裔案件卻多一些，這是分裂少數族裔群體的力量。亞裔要彼此撐腰，呼籲系統性解決白人至上主義問題。

主講人非裔Lisa Cylar Barrett。 （記者啟鉻／截屏）
主講人非裔Lisa Cylar Barrett。 （記者啟鉻／截屏）

非裔Lisa Cylar Barrett說，分化亞裔和非裔的不實傳聞在傳播，但少數族裔應該團結起來。紀念陳果仁事件40周年之際，要團結起來推進反對種族歧視的政策，要糾正美國的一些偏頗言論及傳播方式，因為片面傳播不實信息，只會加劇種族歧視和仇恨犯罪。

亞裔 種族歧視 仇恨犯罪

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