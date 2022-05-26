阿罕布拉市6月10日起 實施強制性節水

阿罕布拉市12 項強制性節水措施。（記者邵敏╱攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra）將於6月10日實施強制性節水措施，以幫助加州 度過正面臨的歷史性乾旱。根據新規，阿市居民使用城市水務部門的水進行景觀澆水，每三天不能超過一次，上午10時至下午5時之間不能澆水。

阿市在5月23日（周一）的市議會上，批准一項緊急法令，和增加家庭用水保護的決議，根據加州州長紐森 （Gavin Newsom） 的行政命令採取行動，要求水務機構採用水資源短缺應急計畫的第2級。

從6月10日開始，阿市採取12項具體的節水措施，工作人員將進行強制性節約用水教育，所有水務部門的客戶不遵守規定可能會受到處罰。這些強制性用水措施一直有效，直到加州宣布不再存在水資源短缺。

一，不得使用城市的水沖洗人行道、車道、停車場和其他鋪砌的表面。二，不得使用城市的水填充或維持裝飾性噴泉、池塘、湖泊等，除非配備水循環系統。三，餐廳、旅館、咖啡廳，或其他出售、提供食物的公共場所，除非顧客要求，否則不得提供飲用水。

四，不能讓城市的水從任何設施洩漏，如有洩漏，一定要及時修復。五，不得因灑水器的方向或維護不當或過度澆水，導致城市的水從任何景觀區域流入相鄰街道、人行道、停車場或小巷。六，不得在沒有運行截止閥的情況下，使用軟管清洗汽車 、船隻、拖車、公共汽車等其他車輛，或清洗建築物外部等其他硬表面區域。

七，使用城市的水進行景觀澆水，每三天不能超過一次。八，不得在上午10時至下午5時之間進行景觀澆水。九，不得在缺水期開始後，使用城市的水補充清空的游泳池、水療中心或熱水浴池等。十，不能灌溉公共街道隔離帶上的觀賞草皮。

十一，不能在可測量降水後48小時內，使用城市的水進行景觀澆水活動。十二，不能在商業、工業和機構場所灌溉非功能性草皮，除非在必要範圍內使用水以確保樹木健康，或直接的健康安全需求。非功能性草皮指純粹的裝飾性草皮，不包括運動場地和用於人類娛樂目的、社區活動的草皮。