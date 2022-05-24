國泰銀行老董鄭家發 從物理博士到銀行家
國泰銀行董事會高層中有兩位博士，一位是擔任國泰銀行董事會執行主席的物理學博士鄭家發，一位是擔任國泰銀行董事會副主席的數學博士吳平原（Peter Wu)，傳為業界佳話。
鄭家發1963年從香港來美，1971年獲得Stony Brook University物理學博士，該校也是諾貝爾物理獎獲得者楊振寧教授當年執教和領導的大學和科系。
「現在説起來，我將當年所學習的知識，全部還給了我的教授」，鄭家發笑言，年輕時候感覺去月球很浪漫、很有意思，也很有成就感，加上來美留學正趕上甘逎迪登月計劃發燒年代，物理生畢業後搶破頭，待遇優厚的工作不用愁，所以一頭扎進物理學，一直拿到博士學位，義無反顧。
但畢業時候，人類已上了月球，政府對外太空研究熱情逐漸退潮，工作機會也隨之減少。「更主要的原因是，導師在畢業前和大家分析職業前景，物理領域最後能夠成為最頂尖科學家的，大概只有前5%」，鄭家發笑言，他算了算自己，不是那頂尖的5%。
正是這種和他的語言一樣務實的思想，使他坦然且迅速地轉換人生跑道。1982年，他從國泰銀行的財經客戶變成國泰銀行核心團隊成員，1985年出任國泰銀行董事會主席，其嚴謹、穩健而圓融的作風，一路帶領國泰銀行在之後的將近40年中穩步擴展，最終成為全美最大的亞裔背景的金融集團之一。
「好多同事為國泰銀行付出了才幹和青春」，鄭家發表示，國泰銀行的60年歷史，是三代人共同的心血。
「我們是華人的銀行，我們永遠對我們這個社區負責」，鄭家發說，「穩」一直是國泰銀行的初心，至今不變。
77歲的鄭家發至今依然每天到總部上班半天，臉上永遠帶著溫和微笑，時刻散發出企業家精神。從2007年開始，他每年帶領國泰銀行參加希望之城（City of Hope）的希望健行，為癌症病人和他們的家屬加油；2017年，他擔任希望之城年度籌款委員會主席，策劃其最成功的籌款晚會，募捐超過120萬元。同年，華美歷史博物館授予他歷史締造者終身成就獎。
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