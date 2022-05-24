國泰銀行老董鄭家發 從物理博士到銀行家

國泰銀行董事會執行主席鄭家發先生（Dunson K. Cheng）。（記者楊青／攝影）

國泰銀行董事會高層中有兩位博士，一位是擔任國泰銀行董事會執行主席的物理學博士鄭家發，一位是擔任國泰銀行董事會副主席的數學博士吳平原（Peter Wu)，傳為業界佳話。

鄭家發1963年從香港來美，1971年獲得Stony Brook University物理學博士，該校也是諾貝爾 物理獎獲得者楊振寧教授當年執教和領導的大學和科系。

「現在説起來，我將當年所學習的知識，全部還給了我的教授」，鄭家發笑言，年輕時候感覺去月球很浪漫、很有意思，也很有成就感，加上來美留學正趕上甘逎迪登月計劃發燒年代，物理生畢業後搶破頭，待遇優厚的工作不用愁，所以一頭扎進物理學，一直拿到博士學位，義無反顧。

但畢業時候，人類已上了月球，政府對外太空 研究熱情逐漸退潮，工作機會也隨之減少。「更主要的原因是，導師在畢業前和大家分析職業前景，物理領域最後能夠成為最頂尖科學家的，大概只有前5%」，鄭家發笑言，他算了算自己，不是那頂尖的5%。

正是這種和他的語言一樣務實的思想，使他坦然且迅速地轉換人生跑道。1982年，他從國泰銀行的財經客戶變成國泰銀行核心團隊成員，1985年出任國泰銀行董事會主席，其嚴謹、穩健而圓融的作風，一路帶領國泰銀行在之後的將近40年中穩步擴展，最終成為全美最大的亞裔背景的金融集團之一。

「好多同事為國泰銀行付出了才幹和青春」，鄭家發表示，國泰銀行的60年歷史，是三代人共同的心血。

「我們是華人的銀行，我們永遠對我們這個社區負責」，鄭家發說，「穩」一直是國泰銀行的初心，至今不變。

77歲的鄭家發至今依然每天到總部上班半天，臉上永遠帶著溫和微笑，時刻散發出企業家精神。從2007年開始，他每年帶領國泰銀行參加希望之城（City of Hope）的希望健行，為癌症 病人和他們的家屬加油；2017年，他擔任希望之城年度籌款委員會主席，策劃其最成功的籌款晚會，募捐超過120萬元。同年，華美歷史博物館授予他歷史締造者終身成就獎。