我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

三代人奮鬥 國泰銀行成長為全美最大華人金融集團之一

記者楊青／洛杉磯報導
國泰銀行創辦四年之後，1966年，國泰銀行在洛杉磯華埠建立了自己的大樓，也是洛杉磯地區最早的華資銀行。（記者楊青／翻拍）
國泰銀行創辦四年之後，1966年，國泰銀行在洛杉磯華埠建立了自己的大樓，也是洛杉磯地區最早的華資銀行。（記者楊青／翻拍）

七個人、55萬元啓動資金、1000平方呎的辦公室。1962年4月19日，國泰銀行在洛杉磯華埠啓動。走過整整一甲子，銀行目前員工超過1200人，60多家分行遍佈全美九個州40多個城市；並於1985年在香港開設第一家海外代表處，目前在香港設有一家分行，在北京、上海和台北都有代表處。南加州的第一家華資銀行，60年間成長為全美最大的華人金融集團之一。

南加第一家華資銀行

國泰銀行位於艾爾蒙地總部大樓的企業走廊，陳列著歷代照片，國泰銀行60年風貌展現無遺。

「創辦銀行的原始想法始於程天固博士」，國泰銀行董事會執行主席鄭家發介紹，程天固早年留洋，1915年回國後受孫科等人器重，歷任廣州市工務局長、稅務總處長，二戰期間出任駐巴西和墨西哥大使，内戰之後全家搬往香港。程天固在美停留期間，目睹華埠的貧窮落後，和洛杉磯地區華資銀行空白，萌生創辦華人銀行，讓華人同胞能夠貸款購買房子做生意的願望。

出生北加州的程家兒子程國棟（George T.M Ching）果然不負父望，與Chow Chan共同出資，加上其他五位董事，1962年4月19日在華埠啓動，國泰銀行應運而生。

1966年，國泰銀行結束租屋辦公的歷史，在洛杉磯華埠建立首棟國泰銀行大廈，80年代在蒙特利公園市再建銀行大廈。1990年國泰銀行開始在那斯達克上市，業務向全國擴張。目前，國泰銀行在美國各地設立60多家分行。

不走捷徑 穩中求進

萬事開頭難，守成發展更不易。國泰銀行頭十年的資產是3600萬元，當時洛杉磯華人人口不超過兩萬人；1972到1982年的十年間，華人人口150萬，成長六倍；1990年開始在那斯達克上市；1999年開始擴展到東岸。

鄭家發表示，1975年越戰後帶來100萬移民潮；1980年代初期開始的台灣移民潮；1990年代中後期來自中國大陸的移民和投資大潮，連續三波的華人移民潮，都對銀行的成長推波助瀾。

2013年萬通銀行與國泰銀行合併，國泰同時收購多家小銀行，異軍突起。「萬通銀行和國泰銀行合併，是我們的里程碑」，鄭家發表示，萬通業務長於台灣，國泰則長於美國，雙方有重疊有互補，强强聯手，如虎添翼。

2022年，國泰銀行再收購香港滙豐銀行在美十家分行，成為全美最大的華資金融集團之一。

這位在銀行業將近40年的老銀行家，對同行競爭具有深切的同理心。他表示，不論是大銀行還是小銀行，都可能經歷周期性的起伏，都可能遇到各種困難和挑戰，所以國泰不管在任何時期，都始終以「穩」為先，不冒進，不取巧，不走捷徑，穩中求進，客人好，企業好，銀行才好。

員工來自五湖四海

國泰銀行創業於美國，既有濃郁的美企作風，也傳承了中國的文化習慣。每年的大年初一，老闆會給員工發紅包，農曆新年，高層主管會回到銀行的發源地放鞭炮祭祖謝恩。在疫情期間，公司提供員工更多的工作選項，讓大家同時在安全避疫的同時，兼顧工作和家庭。

「我們銀行就像聯合國，員工來自五湖四海」，鄭家發表示，但不管來自哪裏，大家都抱持著服務華人社區的初衷，年復一年傳承包容、圓融、和諧的企業文化。包括終止仇恨犯罪，國泰銀行除了分享企業和諧的經驗，同時出資100萬元，支持社區，提升社會對亞裔社區貢獻的關注。

在企業内部，國泰則對員工提供通才和專才培訓，為「潛力股」員工提供免費深造機會和導師式帶領，讓企業人才生生不息。

從90年代開始，國泰設立基金，提供教育、低收入、健康、新移民等方面的社區援助，比如多年來支持華埠服務中心，和世界日報共同製作新移民手冊等等。

不忘初衷 砥礪前行

在國泰銀行的歷史走廊中，有兩張照片令人矚目。一張是已成為全美最大玩具進口商的Megatoys華裔總裁胡澤群（Charlie Woo），一張是全美最大的紅公鷄是拉差辣醬（Sriracha）越華裔總裁陳德（David Tran） 。兩位都是國泰銀行的老主顧。

陳德說，他的第一筆貸款來自國泰銀行，他開玩笑說，當時是因為國泰在華埠的大樓最漂亮，但真正的原因是因為當時沒有銀行願意借錢給他。這位當年從自己的鍋台上炒辣醬，去超市販售的越華裔企業家，完全想不到40多年會成為鼎鼎有名的辣醬王，他的辣醬甚至代表亞裔企業被宇航員帶上了太空。

「很多都是老客人」，鄭家發表示，疫情兩年多來很多企業遭遇前所未有的困難，比如有客人做旅行箱，銷量劇減一半左右，但他們沒有趕走客人，反而放寬條款，提供六個月無息貸款幫助企業度過難關，「我們是華人銀行，服務華人社區的心，不會改變」。

1962年大多數。七位華人在洛杉磯華埠創辦南加州第一家華資銀行國泰銀行。上圖為其...
1962年大多數。七位華人在洛杉磯華埠創辦南加州第一家華資銀行國泰銀行。上圖為其中的六位共同創辦人。下圖為銀行的主要發起和創辦人之一陳國棟先生。（記者楊青／攝影）
國泰銀行在80年代在蒙特利公園市建立的國泰銀行大廈。（記者楊青／翻拍）
國泰銀行在80年代在蒙特利公園市建立的國泰銀行大廈。（記者楊青／翻拍）
國泰銀行的企業走廊。（記者楊青／攝影）
國泰銀行的企業走廊。（記者楊青／攝影）
國泰銀行的員工休息室。（記者楊青／攝影）
國泰銀行的員工休息室。（記者楊青／攝影）
員工大合照擺放在國泰銀行的展示大廳的走廊顯著位置，展現企業對員工的尊重和感謝。（...
員工大合照擺放在國泰銀行的展示大廳的走廊顯著位置，展現企業對員工的尊重和感謝。（記者楊青／攝影）
十多年前國泰銀行已使用太陽能，體現環保節能精神。（記者楊青／攝影）
十多年前國泰銀行已使用太陽能，體現環保節能精神。（記者楊青／攝影）

華人 華埠 移民

上一則

國泰銀行老董鄭家發 從物理博士到銀行家

下一則

洛城新語╱遊民隨機襲擊？他們也正被殺戮

延伸閱讀

聯合民主黨 支持卡范納連任州參議員

聯合民主黨 支持卡范納連任州參議員
陳增華、黃蘇振恩 獲華埠聯盟終身成就獎

陳增華、黃蘇振恩 獲華埠聯盟終身成就獎

國泰萬通金控 榮列美國十大上市銀行之一

國泰萬通金控 榮列美國十大上市銀行之一
國泰銀行60周年慶 全美各地分行開放參觀3天

國泰銀行60周年慶 全美各地分行開放參觀3天
卓越60年 國泰銀行 邁向未來 不斷超越

卓越60年 國泰銀行 邁向未來 不斷超越
國泰萬通金控 在標普全球市場財智2021年資產逾100億美元的美國上市銀行排行榜中榮列第9

國泰萬通金控 在標普全球市場財智2021年資產逾100億美元的美國上市銀行排行榜中榮列第9

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

2022-05-16 15:16
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

台灣教會兇嫌對台灣鄉親友善 疑因憂鬱症引發喪理智

2022-05-16 18:54

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入