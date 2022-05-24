三代人奮鬥 國泰銀行成長為全美最大華人金融集團之一

國泰銀行創辦四年之後，1966年，國泰銀行在洛杉磯華埠建立了自己的大樓，也是洛杉磯地區最早的華資銀行。（記者楊青／翻拍）

七個人、55萬元啓動資金、1000平方呎的辦公室。1962年4月19日，國泰銀行在洛杉磯華埠 啓動。走過整整一甲子，銀行目前員工超過1200人，60多家分行遍佈全美九個州40多個城市；並於1985年在香港開設第一家海外代表處，目前在香港設有一家分行，在北京、上海和台北都有代表處。南加州的第一家華資銀行，60年間成長為全美最大的華人 金融集團之一。

南加第一家華資銀行

國泰銀行位於艾爾蒙地總部大樓的企業走廊，陳列著歷代照片，國泰銀行60年風貌展現無遺。

「創辦銀行的原始想法始於程天固博士」，國泰銀行董事會執行主席鄭家發介紹，程天固早年留洋，1915年回國後受孫科等人器重，歷任廣州市工務局長、稅務總處長，二戰期間出任駐巴西和墨西哥大使，内戰之後全家搬往香港。程天固在美停留期間，目睹華埠的貧窮落後，和洛杉磯地區華資銀行空白，萌生創辦華人銀行，讓華人同胞能夠貸款購買房子做生意的願望。

出生北加州的程家兒子程國棟（George T.M Ching）果然不負父望，與Chow Chan共同出資，加上其他五位董事，1962年4月19日在華埠啓動，國泰銀行應運而生。

1966年，國泰銀行結束租屋辦公的歷史，在洛杉磯華埠建立首棟國泰銀行大廈，80年代在蒙特利公園市再建銀行大廈。1990年國泰銀行開始在那斯達克上市，業務向全國擴張。目前，國泰銀行在美國各地設立60多家分行。

不走捷徑 穩中求進

萬事開頭難，守成發展更不易。國泰銀行頭十年的資產是3600萬元，當時洛杉磯華人人口不超過兩萬人；1972到1982年的十年間，華人人口150萬，成長六倍；1990年開始在那斯達克上市；1999年開始擴展到東岸。

鄭家發表示，1975年越戰後帶來100萬移民 潮；1980年代初期開始的台灣移民潮；1990年代中後期來自中國大陸的移民和投資大潮，連續三波的華人移民潮，都對銀行的成長推波助瀾。

2013年萬通銀行與國泰銀行合併，國泰同時收購多家小銀行，異軍突起。「萬通銀行和國泰銀行合併，是我們的里程碑」，鄭家發表示，萬通業務長於台灣，國泰則長於美國，雙方有重疊有互補，强强聯手，如虎添翼。

2022年，國泰銀行再收購香港滙豐銀行在美十家分行，成為全美最大的華資金融集團之一。

這位在銀行業將近40年的老銀行家，對同行競爭具有深切的同理心。他表示，不論是大銀行還是小銀行，都可能經歷周期性的起伏，都可能遇到各種困難和挑戰，所以國泰不管在任何時期，都始終以「穩」為先，不冒進，不取巧，不走捷徑，穩中求進，客人好，企業好，銀行才好。

員工來自五湖四海

國泰銀行創業於美國，既有濃郁的美企作風，也傳承了中國的文化習慣。每年的大年初一，老闆會給員工發紅包，農曆新年，高層主管會回到銀行的發源地放鞭炮祭祖謝恩。在疫情期間，公司提供員工更多的工作選項，讓大家同時在安全避疫的同時，兼顧工作和家庭。

「我們銀行就像聯合國，員工來自五湖四海」，鄭家發表示，但不管來自哪裏，大家都抱持著服務華人社區的初衷，年復一年傳承包容、圓融、和諧的企業文化。包括終止仇恨犯罪，國泰銀行除了分享企業和諧的經驗，同時出資100萬元，支持社區，提升社會對亞裔社區貢獻的關注。

在企業内部，國泰則對員工提供通才和專才培訓，為「潛力股」員工提供免費深造機會和導師式帶領，讓企業人才生生不息。

從90年代開始，國泰設立基金，提供教育、低收入、健康、新移民等方面的社區援助，比如多年來支持華埠服務中心，和世界日報共同製作新移民手冊等等。

不忘初衷 砥礪前行

在國泰銀行的歷史走廊中，有兩張照片令人矚目。一張是已成為全美最大玩具進口商的Megatoys華裔總裁胡澤群（Charlie Woo），一張是全美最大的紅公鷄是拉差辣醬（Sriracha）越華裔總裁陳德（David Tran） 。兩位都是國泰銀行的老主顧。

陳德說，他的第一筆貸款來自國泰銀行，他開玩笑說，當時是因為國泰在華埠的大樓最漂亮，但真正的原因是因為當時沒有銀行願意借錢給他。這位當年從自己的鍋台上炒辣醬，去超市販售的越華裔企業家，完全想不到40多年會成為鼎鼎有名的辣醬王，他的辣醬甚至代表亞裔企業被宇航員帶上了太空。

「很多都是老客人」，鄭家發表示，疫情兩年多來很多企業遭遇前所未有的困難，比如有客人做旅行箱，銷量劇減一半左右，但他們沒有趕走客人，反而放寬條款，提供六個月無息貸款幫助企業度過難關，「我們是華人銀行，服務華人社區的心，不會改變」。