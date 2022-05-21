洛杉磯台美商會 挺台參與WHA、加入WHO

洛杉磯 台美商會17日舉行支持台灣參與世界衛生大會(WHA )連署說明會，並聲援台灣加入世界衛生組織(WHO)，僑社各界出席說明會以示支持。

在4月27日美國聯邦眾議院以425:0票壓倒性通過，支持台灣加入世衛組織議案，總統拜登簽署相關文件後，立即生效。

世界衛生組織將於5月22日舉行世界衛生大會，駐洛杉磯經文處副處長林暉程表示，在美國今年通過法案後，目前已有台灣的13個邦交國提出申請希望台灣以觀察員身分加入大會，也是由他們向主辦方提出台灣參加WHA的必要性及重要性，相信大家或多或少都能體會得出美方對台灣的協助。

林暉程也感謝僑社各界，他表示，由於各僑社的不斷推動與努力， 在疫情期間發起「一千萬個愛心、一千萬個口罩」的行動， 贈送防疫 醫療物資給美國政府機關、養老院、醫療中心及弱勢團體。 這代表不論海內外的台灣人 ，都有「人飢己飢、人溺己溺」的精神，也讓美國大眾更一步認識台灣，也獲得許多國際認可及感謝，也間接地促成台灣能有機會重返WHA。

洛杉磯台美商會長劉雅薇指出，世衛組織不應屈服中國政治壓力，無視台灣人民生命及健康的需求，把台灣排擠在外；尤其新冠疫情近兩年全球肆虐，台灣是靠美國多方資訊分享，加上政府處置得宜，才能成為揚名國際的防疫資優生，並且分享防疫經驗給他國，相信台灣參與的話，對全世界都有益處。

當天除了洛杉磯台美商會歷任榮譽會長及理事出席，洛僑中心主任陳敏永、副主任鄭心茹，駐洛經文處副組長鄭如惠、僑務委員趙韻梅也與會。