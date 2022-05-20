洛海關亞洲進口違禁品比往年多近1倍 耳機報關卻是活蜈蚣

CBP截獲活蜈蚣的小瓶。（CBP提供）

聯邦海關和邊境 保護局 (CBP )洛杉磯 辦公室5月4日查獲一批來自馬來西亞，申報為「耳機」的航空郵件，發現裡面有26瓶裝有活蜈蚣的小瓶隱藏其中。而在此之前，CBP也多次查獲來自亞洲國家的包裹內裝有海味、香腸、植物等違禁品。

CBP於4月27日曾截獲一批由香港運送到洛杉磯海關的貨物，內藏有28.6磅的乾海參；5月3日截獲由中國運送過來的15株被稱為「塑料花」的不知名帶土植物；5月5日發現超過55磅豬肉香腸及含肉麵條。以上物品都以不同名義試圖闖關入境，也缺乏所需的官方許可或證書。

CBP截獲非法不知名的帶土植物。（CBP提供）

CBP截獲非法進口的豬肉製品。（CBP提供）

在發現這些違禁品時，CBP會簽署緊急行動通知(EAN-Emergency Action Notifications )銷毀違禁品。據其洛杉磯外事辦事處（ Field Office）所發佈的數據顯示，2020年共發出2695個緊急行動通知，2021年 4665個，上升73%。

洛杉磯外事部主任馬特爾（Carlos C. Martel）表示，非法進口的動植物產品，可能會引入對當地農產業造成危險的外國病害蟲，而根據數據也反映出CBP在海關起的關鍵作用。

截獲的活物和海味等貨品，最終被移交給聯邦魚獵局 (FWS) 進行調查，若是保育類動物則會申請由當地國家核發的許可證再進行調查決定去留，而肉類製品及植物將會在相關人員的監督下高溫滅菌銷毀。

CBP截獲非法進口的海蔘。（CBP提供）

馬特爾表示，走私動植物產品的利潤及需求量一直很大，也就是為什麼一直有相關業者試圖走私進來，但他們所沒考慮到的是對當地農業或是人體健康的潛在危險。

由豬肉產品帶來的常見病毒就有非洲豬瘟 、經典豬瘟、口蹄疫、豬病，通常都是由豬肉上的蜱進行傳播，若是傳播成功，將會危害到國內豬肉產業及每年價值65億元的出口。