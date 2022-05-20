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周文偉室友：對他殺人感到震驚 但不意外

本報記者╱洛杉磯報導
南加橙縣台灣人基督長老教會開槍殺人的被告周文偉。（橙縣警局）
南加橙縣台灣人基督長老教會開槍殺人的被告周文偉。（橙縣警局）

檢方認為，被控在南加橙縣台灣人基督長老教會開槍殺人的被告周文偉（David Wenwei Chou），是個狡猾的怪物，但他在拉斯維加斯的室友卻說周文偉似乎很善良和慷慨，除非說他是裝出來的。

68歲的周文偉5月17日面臨更多控罪。橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）當天宣布，周文偉除了原來被指控的一項重罪謀殺罪、五項蓄意謀殺未遂重罪，尚面臨四項持有爆炸裝置重罪，在現場守候以及開槍致死的加重處罰等控罪。若罪名全部成立，他將面臨最高的死刑判決。

周文偉在5月17日的首次庭訊時沒有提出抗辯，他下一次的庭訊是6月10日。他原來被裁定保釋金100萬元，也就是若他能付的起保釋金，可以交保候傳。但在5月17日的庭訊，法官取消他的保釋金，也就是意味著他不准被交保候傳。

案發後，周文偉在拉斯維加斯的室友戴維斯（Jordin Davis）告訴主流媒體，他對周文偉開槍殺人的消息並不感到意外。雖然大規模槍擊事件令人震驚，但可以相信仇恨是周文偉的動機。「我不得不說可能是這樣，尤其是當他告訴我他離開了台灣，因為他不喜歡那裡的政治局勢」。戴維斯告訴拉斯維加斯地方電視台「他告訴我，他絕對不想與台灣有任何關係。」

據悉，執法人員5月16日（周一）晚上拿著搜查令將戴維斯叫醒。戴維斯說，「他們只是在凌晨 1 點出人意料地來到我家，基本上是讓我知道發生了什麼，以及他們出示的搜查令。」戴維斯說他不知道周文偉殺人，感到很震驚但不意外。

戴維斯說，周文偉2月份搬到拉斯維加斯一棟四居室住宅與他同住。他形容周是一個好人，周甚至會為他做飯。戴維斯並說，他不知道周有槍。「簡而言之，他是一個非常善良、慷慨的人，他對我的狗也很好，他認為自己和我一樣是基督徒。」

戴維斯表示，周文偉經常分享他的食物，通常是雞肉菜餚。而從事安全警衛的周文偉，每天保持例行公事：回家，睡覺，洗澡，上班，然後重複。

戴維斯說，除了閒聊或談論戴維斯的狗「宙斯」（Zeus）之外，兩人幾乎沒有交談。 但不到兩周前他們曾談論台灣，也是兩人唯一一次討論這個話題。戴維斯指出，周文偉從不談論宗教，但自稱是基督徒，並在他的車頂上用黑色膠帶做了一個十字架。

當局表示，周文偉5月14日（週六）離開內華達州南部，驅車前往南加橙縣，並於周日下午近1點半在日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）台灣基督長老教會租借的聚會所開火，造成一人死亡，五人輕重傷。

周文偉在拉斯維加斯的前鄰居 Balmore Orellana 說，周的妻子去年離開他並返回台灣後，周的生活變得支離破碎。 橙縣地區檢察長史匹澤說，周文偉的妻子身患絕症。

周文偉 橙縣 南加

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