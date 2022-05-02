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11遺體擺到爛 殯儀館老闆恐關11年

編譯組／綜合報導
聖費南度谷殯儀館非法留下包括嬰兒在內11人遺體。（ABC7）
聖費南度谷殯儀館非法留下包括嬰兒在內11人遺體。（ABC7）

ABC 7電視台報導，洛市檢察長富爾（Mike Feuer）上月29日表示，聖費南度谷殯儀館老闆艾倫（Mark B. Allen），非法將包括嬰兒在內11人的遺體擺到腐爛，面臨十多年監禁。

富爾辦公室對其提起20多項輕罪，稱其為「令人難以置信的悲傷與震驚」。官員們甚至可以在這個位於聖費南度谷儐儀館外聞到氣味。

據悉，相關單位接獲死者家人投訴後，對這個由艾倫經營的Mark B. Allen Mortuary and Cremations Service Inc.殯儀館展開調查，目前該殯儀館已關閉。

根據加州「健康與安全法」（Health and Safety Code）其中一項法規，任何人在非墓地的任何處置人類遺體都是非法的。根據該法，艾倫面臨22項輕罪指控（每名死者兩項）。

他還面臨違反另一項法規，意即擔任葬禮主管，非法處置遺體。最高刑罰為11萬元罰款與11年監禁。

富爾在一分聲明中說，「這11人包括年幼的孩子，殯儀館館長讓屍體腐爛，我們的親人沒得到應有尊嚴，他們的死亡是個悲劇，在這個場所受到可怕的虐待是另一場悲劇。」

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