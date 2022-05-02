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傑出母親／哈仙達岡企業家謝雨澐 灰姑娘變腳踏車女王

記者楊青／洛杉磯報導
哈岡女企業家謝雨澐榮獲2022年金冠獎。（記者楊青／攝影）
哈岡女企業家謝雨澐榮獲2022年金冠獎。（記者楊青／攝影）

從沒有玩具和童車的家庭工廠小童工，到改良腳踏車大王，從滿臉塵垢甚至同學媽媽都讓女兒「不和她玩」的灰姑娘，到醫美中心老闆，洛杉磯縣哈仙達岡女企業家謝雨澐成為世界華人工商婦女企管協會2022年金冠獎得主之一，實至名歸。

17歲從台灣來美打拚，和別的小留學生不一樣的是，當時謝雨澐的父親正將事業擴展到美國，成為美台兩地空中飛人，媽媽留在台灣管理工廠，初到美國的謝雨澐擔當起了母親的角色，一邊照顧同行的弟弟，一邊攻讀高中12年級。

「真的感謝父親，他將創業的種子傳給了我們」，謝雨澐說，父親台灣國小畢業，字都不會寫幾個，但從廢墟搬回廢棄汽車引擎開始，開啟家族汽車零件生意，最後轉型電腦，在全球開闢七家電腦分公司。謝雨澐八歲開始在家裡的汽車零件廠幫忙，17歲時爸爸問她要不要接管公司，她卻沒有答應。

每天清晨送孩子上學、睡前給孩子讀書的謝雨澐是兩個兒子心目中的明星和楷模媽媽。（謝...
每天清晨送孩子上學、睡前給孩子讀書的謝雨澐是兩個兒子心目中的明星和楷模媽媽。（謝雨澐提供）

沒接父親的汽車零件公司，也沒有做電腦，謝雨澐在美國高中畢業後先去了麗浪多灘社區學院，後來轉入河濱加大，畢業後考上了波莫納加州州立理工大學的企管研究所（MBA），但僅上了一堂課就沒有繼續。

2001年前後滑板車在美國暴紅，嗅覺靈敏的謝雨澐很快就看到了它的市場，她果斷停掉課業，從台灣進口滑板車，果然一炮而紅，很快挖到了第一桶金。不幸的是好景不長，滑板車的流行很快轉冷，謝雨澐的營業額也很快從原來的300萬元懸崖式跌落到30萬元。

她再次回到學校，不過這次去的是南加大商學院的企管研究所，在那裡，她不僅挖掘出自己的創造力，而且遇到了終身伴侶。

哈岡女企業家謝雨澐榮獲2022年金冠獎。（記者楊青／攝影）
哈岡女企業家謝雨澐榮獲2022年金冠獎。（記者楊青／攝影）

謝雨澐說，後來成為其Mobo Cruiser公司拳頭產品的，其實是她MBA期間的研究項目，「因為我自己從小沒有玩具，更不用說童車和腳踏車，所以特別想讓每一位小朋友都有一個擁有童車的童年」，她說，腳踏車在美國早已不新鮮，如果和別人的東西一樣，那就只能打價格戰，要贏得市場，就一定要創新。於是她充分發揮創造力，設計出既可以騎也可以搖動的二合一搖車，傳統座位在中間的三輪車，並將座位改到後面，創新的改良，使她的產品獲得了玩具設計大獎。

就在腳踏車生意風生水起的時候，謝雨澐再接再厲，進軍養生與醫學美容市場。2012年在聖蓋博希爾頓酒店開設養生和醫學美容店，員工超過20人。

「你看她那麼髒，不要跟她在一起玩」，謝雨澐說，30多年前她的一個小朋友的媽媽對女兒說的這句話，她至今還記得，因為在工廠長大，小時候手一直髒髒的，衣服油油的，頭髮亂亂的，住的房子就在工廠，後面一條河都是垃圾，吃飯時老鼠就在附近走來走去，生活環境的不濟使她成為別人語言霸凌的目標，甚至大人的嘴巴也不饒過她，「我現在可以幫助大家變得漂漂亮亮，自信滿滿，心裡真是由衷高興」。

謝雨澐說，夢想、堅持、還有良好的合作夥伴，讓她走到今天。她能，大家也能。

每天清晨送孩子上學、睡前給孩子讀書的謝雨澐是兩個兒子心目中的明星和楷模媽媽。（謝...
每天清晨送孩子上學、睡前給孩子讀書的謝雨澐是兩個兒子心目中的明星和楷模媽媽。（謝雨澐提供）

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