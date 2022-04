華美銀行董事長吳建民 出任美APEC商貿諮詢代表

國務院任命華美銀行董事長兼最高執行長吳建民為APEC商貿諮詢理事會代表。(華美銀行提供)

美國國務院 (U.S. Department of State)4月27日宣布任命華美銀行(East West Bank)董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)為亞太經濟合作組織(Asia-Pacific Economic Cooperation,簡稱APEC)商貿諮詢理事會(ABAC,全名是『Asian-Pacific Economic Cooperation』 Business Advisory Council)代表。未來,吳建民將與其他商貿諮詢理事會代表,一起為亞太經合組織的領導人提供專業意見和建議,推動區內經濟持續發展。

亞太經合組織商貿諮詢理事會(ABAC)於1995年成立,每個亞太經合組織經濟體最多委任三位代表。商貿諮詢理事會通過全年的多次會議,討論並提出可促進貿易投資 ,及永續性與包容性增長的具體建議。吳建民在這個職位上,將提供反映美國利益相關者觀點的建議。

吳建民過去經常投書媒體,發表他對美中關係,以及美國在應對外國投資風險的同時,應該如何創新經濟等精闢的看法。總部在洛杉磯縣的華美銀行在他接手管理31年以來,已經發展為全美最大的獨立商業銀行之一,從擁有 6 億元資產的小型儲蓄和貸款 銀行,轉變為資產超過 620 億元的全球全方位服務商業銀行。其 3200 名員工為全球逾 60萬名客戶提供服務。美國極具權威的財金雜誌「銀行董事」(Bank Director)將華美銀行評為 2021 年表現第一的銀行,和 2022 年擁有最佳董事會的頂級銀行(top bank with the Best Board )。

華美銀行的控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.,那斯達克股票代號為「EWBC」)4月21日公佈2022年第一季度盈利報告,淨利達2.377億美元,每股獲利1.66美元,較2021年第四季度增加37%,較去年同期增加16%。