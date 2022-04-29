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華美銀行董事長吳建民 出任美APEC商貿諮詢代表

【洛杉磯訊】
國務院任命華美銀行董事長兼最高執行長吳建民為APEC商貿諮詢理事會代表。（華美銀行提供）
國務院任命華美銀行董事長兼最高執行長吳建民為APEC商貿諮詢理事會代表。（華美銀行提供）

美國國務院（U.S. Department of State）4月27日宣布任命華美銀行（East West Bank）董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）為亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱APEC）商貿諮詢理事會（ABAC，全名是『Asian-Pacific Economic Cooperation』 Business Advisory Council）代表。未來，吳建民將與其他商貿諮詢理事會代表，一起為亞太經合組織的領導人提供專業意見和建議，推動區內經濟持續發展。

亞太經合組織商貿諮詢理事會（ABAC）於1995年成立，每個亞太經合組織經濟體最多委任三位代表。商貿諮詢理事會通過全年的多次會議，討論並提出可促進貿易投資，及永續性與包容性增長的具體建議。吳建民在這個職位上，將提供反映美國利益相關者觀點的建議。 

吳建民過去經常投書媒體，發表他對美中關係，以及美國在應對外國投資風險的同時，應該如何創新經濟等精闢的看法。總部在洛杉磯縣的華美銀行在他接手管理31年以來，已經發展為全美最大的獨立商業銀行之一，從擁有 6 億元資產的小型儲蓄和貸款銀行，轉變為資產超過 620 億元的全球全方位服務商業銀行。其 3200 名員工為全球逾 60萬名客戶提供服務。美國極具權威的財金雜誌「銀行董事」（Bank Director）將華美銀行評為 2021 年表現第一的銀行，和 2022 年擁有最佳董事會的頂級銀行（top bank with the Best Board ）。

華美銀行的控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，那斯達克股票代號為「EWBC」）4月21日公佈2022年第一季度盈利報告，淨利達2.377億美元，每股獲利1.66美元，較2021年第四季度增加37%，較去年同期增加16%。

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