橙縣5月第一周定為台美傳統周 肯定台灣移民貢獻

橙縣宣佈在5月第一個星期慶祝台美傳統週，圖左起：王頌茹、黃河芬、縣委會主席Douglas Chaffee、呂耀勳、王徐湛生、王孟恩及康秋霞。（本報記者／攝影）、

橙縣 縣委會26日宣告，5月第一個星期為「台美傳統周」，以表彰來自台灣的橙縣居民，長期致力於促進橙縣經濟、社會及文化多元化的努力。

橙縣台美傳統周籌備委員王徐湛生表示，橙縣台裔移民 自2006年開始舉辦台美傳統周活動，今年首度由五位橙縣縣委正式宣告5月的第一個星期為台美傳統周，公開肯定台灣移民對橙縣的貢獻，望藉由台美傳統周活動，向主流社會介紹台灣文化傳統。

現任橙縣縣委會主席Douglas Chaffee於26日下午在橙縣縣府頒贈賀狀，由台美傳統周籌備委員會推派王徐湛生、王孟恩、呂耀勳、康秋霞、黃河芬、王頌茹、張亦珍等人出席，代表橙縣第四選區的Chaffee說，他曾到台灣訪問，對當地海岸自然風光、豐富的文化傳統留下深刻的印象。

今年橙縣台美傳統周由橙縣七個社團聯合舉辦，包括柑縣台灣同鄉會、柑縣台美商會、橙縣華人 獅子會、橙縣華人商會、柑縣台灣醫師及牙醫師公會、台灣人公共事務會柑縣分會、台美公民協會柑縣分會等，五位共同召集人是呂耀勳、林翠雲、黃河芬、徐湛生及張欣珠，橙縣台美傳統周訂於5月1日下午2時舉行線上開幕式，展開一系列慶祝活動。