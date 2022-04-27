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加州檢察長 今年最關鍵選戰 邦塔、舒伯特最被看好

編譯組／綜合報導
加州檢察長將是2022年最受關注的州級選舉。現任州檢察長邦塔（Rob Bonta）被看好 。(邦塔臉書)
加州檢察長將是2022年最受關注的州級選舉。現任州檢察長邦塔（Rob Bonta）被看好 。(邦塔臉書)

加州檢察長（California attorney general）選舉，將是2022年最具爭議與最受關注的州級選舉。6月7日初選中，目前最被看好的是，去年被州長任命的現任檢察長邦塔（Rob Bonta），與沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert），這場選舉是改革派與嚴厲打擊犯罪派的大對決。

洛杉磯時報導，適逢人們對近期刑事司法改革努力，進行愈來愈多審視時期，邦塔的對手認為，這是個將犯罪率上升歸咎於民主黨的機會。他們相信新任加州檢察長，可使沙加緬度民主黨獨大的清況，恢復政治平衡。

加州州長紐森（Gavin Newsom）去年任命邦塔成為第一位擔任加州檢察長的菲律賓裔。此前，這位民主黨人在州議會工作八年，專注修改刑事司法系統，支持用完善的更生（rehabilitation）取代長期監禁。他共同起草一項法律，結束加州現金保釋制度，但遭選民以公投推翻。2020年他支持另一項法律，要求加州調查與警務人員有關的槍擊案。

沙加緬度州立大學政治學教授赫希（Wesley Hussey）說，邦塔面臨成為「現任者，但並非民選的現任者」挑戰，這可能迫使其首次參與的州級選舉中，花費大部分時間捍衛他的司法紀錄。

邦塔的反對者，已將他描述為，與面臨被罷免的洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）和舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）一樣的極左派政客。

邦塔面臨面對多位挑戰者，包括沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）與兩名共和黨挑戰者。舒伯特已於2018年放棄共和黨籍，以無黨籍身分參選，她也是公開出櫃的女性。

根據競選財務紀錄與強大民主黨支持，邦塔有著顯著政治優勢，包括近520萬元競選經費。超過46%選民為民主黨籍。

加州懲教治安官協會（California Correctional Peace Officers Assn.）支持邦塔，稱讚其「打擊幫派、人口販子和跨國犯罪組織。」

然而，舒伯特身後卻有數十個執法組織支持，包括加州大多數地區檢察官等。舒伯特說，她是「厭倦政治」的加州候選人，希望選民將她數十年打擊虐待兒童和性侵犯經驗，與其2019年對金州殺手起訴，信任她能擔任加州檢察長。目前她已籌到200萬元經費，對無黨籍的候選人已非常不易。

她表示，「我的首要任務是控制犯罪，控制非法槍枝，控制芬太尼危機，控制正摧毀人們生活的毒癮、心理健康、無家可歸等。」

赫希說，舒伯特為「無黨籍偏好」候選人，其政治紀錄與籌款，有望通過6月7日初選，特別是其他兩名共和黨人分裂選票。

共和黨籍候選人、前聯邦助理司法部長霍克曼（Nathan Hochman）說，他正試圖吸引民主黨人與中間人士。目前他已籌措近170萬元，政見是恢復過去幾十年嚴厲打擊犯罪時代，與今日所謂「極左」政策之間的平衡。他獲得共和黨州和聯邦立法者、民主黨籍洛縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）、前洛縣檢察長雷西（Jackie Lacey）等背書。他並於25日在加州共和黨大會上贏得支持。

另一位共和黨候選人洛杉磯律師厄利（Eric Early）專注犯罪率，並在極右翼政治平台上競選。根據州競選紀錄，他有近50萬競選經費。

加州檢察長將是2022年最受關注的州級選舉。沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne M...
加州檢察長將是2022年最受關注的州級選舉。沙加緬度縣檢察長舒伯特（Anne Marie Schubert）被看好。(舒伯特臉書)

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