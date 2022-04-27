邱繼聰經商有成 兩子出類拔萃 劉雲平母親獲選世報年度媽媽

邱繼聰（Kerry Lieu，中）和家人。後排左至右：大兒子劉雲平、長孫劉明道、先生劉天擎、小兒子劉雲中；前排左至右：大媳婦劉詹碧琪、小孫子劉明德。（邱繼聰提供）

世界日報2022年度媽媽評選，爾灣成功女商人邱繼聰（Kerry Lieu）獲得殊榮。「我為了教育出兩個正直、優秀又孝順的兒子感到欣慰」，邱繼聰表示，每個移民家庭 都有經受艱難考驗的階段，只要努力和奮鬥，總有夢想成真的那一天。

邱繼聰，人稱「劉媽媽」，兩個兒子分別是加州 聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）和爾灣Hoag醫院放射科主任劉雲中（John Lieu）。

努力掙錢 開十多家分店

「我和兒子1972年來美」，劉媽媽回憶，當時大兒子劉雲平三歲。因為此前先生從台灣到俄亥俄州 攻讀法律碩士學位，兩年畢業後工作並獲得綠卡後，全家在美團聚。「兒子小學、中學和高中都在俄亥俄，後來到史丹福讀大學，我們繼續在俄亥俄州生活」，她說，劉雲平史丹福畢業後由到喬治華盛頓大學法律博士，後重返加州工作，因為他在大學時申請到ROTC軍方獎學金，所以工作時同時要作為預備役在空軍服務四年，每年服務一個月。

一邊是三歲的大兒子和不久後出生的小兒子，一邊是剛剛工作不久的先生，邱繼聰開始在陌生的國度中相夫教子的生活，「當時台幣和美金的比例是46對1，遠離家鄉和親人，一切都要自立自强」。她和先生開始做起了小生意。

那時台灣有很多小工藝品，我們就從台灣進口來美銷售。當時正值尼克森訪問大陸不久，美國出現東方熱，對東方充滿好奇，「那時我們的東方禮品店生意真的好，你怎麽賣他們就怎麽買，因為都沒見過，很新奇」。但邱繼聰很快發現，真正要生意好，還是要打入主流市場，對零售業來説，大型的購物中心是人流最多的地方，她開始進軍購物中心，在購物中心租店經營精品，更進一步從傳統的禮品業逐漸轉變為品牌禮品店，先後在俄亥俄州、維吉尼亞州和加州開了十多家分店。

籌兒學費 提供最好教育

「我為什麼那麽努力做好生意掙錢？我的夢想是將我的孩子教育成為有用的人」，邱繼聰說，她很早就立下決定，給孩子提供最好的教育，孩子如果能夠申請到他們的夢想學校，無論花費多少，她一定要幫助他們達成願望，不要讓孩子的夢想因為金錢而受到羈絆。

哪怕是當年，史丹福的學費、住所、生活花銷等等，一年也要好幾萬，後來的喬治華盛頓大學；老二的哥倫比亞大學和後來的辛辛那提大學醫學博士，都是很高的學費，但邱繼聰和先生共同打拚的零售店，使一切成為可能。「做父母的，愛他們，就是付出」，她說，時光倒流，她同樣這樣做。

劉雲平三歲時隨母親邱繼聰來美。（邱繼聰提供）

珍愛家人 毫無條件幫忙

九年前從寒冷的俄亥俄州搬到溫暖的爾灣，離大兒子和兒媳婦及兩個孫子在托倫斯的家，開車一個小時左右。

劉媽媽說，當年自己成家立業，父母退居第二位；後來自己的兒子成家立業，她也從坐車的前排退到後排，因為愛兒子，所以愛媳婦，一切都非常自然。

雖然和兒子兒媳不住一起，但兒子家的任何事情，都會毫無條件前往幫忙，哪怕自己再忙再累，在加州不開高速公路的劉媽媽，卻對405號公路瞭如指掌，因為那是從自家開往兒子家的公路。她說，兒子兒媳出門增加感情，自己有機會陪伴孫子，一舉兩得，「那段時間給自己留下一段非常美好的記憶，一輩子都珍惜和感恩」。

劉雲平多次説，他來自移民家庭，當年留學生父母在俄亥俄州租住別人家地下室，後來慢慢做生意才慢慢改善了生活，美國給與他和他的家人的機會，他一輩子難以償還，他從軍從政，就是要感謝和回報這個國家。

劉媽媽表示，每一個家庭都為孩子付出很多，每一位母親都為孩子全力以赴，每一位母親都是模範母親。兩個兒子在各自的崗位上努力付出，作媽媽的她深感欣慰。她相信每個移民的家庭在移民的過程中，只要努力和奮鬥，總有一天能夠夢想成真，發光發熱。