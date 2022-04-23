加州千年大乾旱 節水成家庭挑戰

加州乾旱情況一覽。（太平洋學會提供）

加州面臨著1200年以來最嚴峻的旱災，積雪只有平均值39%，旱情嚴重程度在美西地區史無前例。專家指出，雖然加州仍不至於要為糧食擔心，但節約用水已成為每一個家庭和每一位居民的日常挑戰。

來自加州政府和大學的氣象、水文和農業經濟專家，22日深入討論氣候變遷 對於旱災的影響、加州在節省水資源所做出的努力、加州農業產業十億元損失，以及應對水資源危機的方案等眾多議題。

加州水資源廳專家Sean指出，加州的積雪量在過去70年一直持續降低。積雪量對加州的供水非常重要，因為 30%水來自高山積雪地區。他表示，加州人口集中在南部，而大部分降水則在北部。從每年4月1日從全國的積雪量峰值表看，加州最低積雪量的五年都發生在最近15年中，2022年是加州歷史上第五低積雪量的年份。

加州水資源廳專家Sean。（記者楊青／攝影）

Sean表示，實地考察顯示，北加州近年的雪融化非常快。全州最大的水庫，存量在過去三到四年間只有平均值的70%，今年3月水量稍微有所上升，但總體依然很低。他表示，加州今年更多是降雨而不是降雪 ，尤其在低海拔地區，降雨直流入地下或河海，難以有效回收；降雪則能夠春天和夏天慢慢融化，有助於整個乾燥的生態系統恢復。

麥賽德加大（UC Merced)工程學院教授Josue Medellin-Azuara博士表示，他居住在加州中央谷農產區，過去幾十年見證加州極旱和極濕交會的氣候變遷，中加州上世紀上半期超過半數年份降水量高於平均水平，近一半低於平均水平，但最近十年溫度上升，並已經成為新常態。

他表示，這兩年的乾旱與以前乾旱不同。加州傳統上一些潮濕、能夠為農業提供水的地區，今年相當乾旱；同時由於土壤和空氣乾燥，導致作物灌溉需求增加，北加州沙加緬度因乾旱而閒置的土地已在增加當中，失去一萬多個農工崗位，加州農業損失17億元。

Medellin-Azuara博士指出，因為氣候變暖，加州的經濟作物大概有500多萬單位的水短缺，所以必須進一步開發地下水。他認為 ，未來極端的氣候還會反復出現，而且情況繼續惡化，而另一方面農業用水的需求量則繼續增大。

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加州環境科學家Karina Herrera，加州在2017至2018年的乾旱之後，首次建立減少用水的目標，同時通過推動節水的計劃應對乾旱。加州採取短期和長期的兩種方式。短期包括行政令，比如讓人們自願減少15%的用水量，使用省水家電，改種節水植物等等，同時加州水務委員也推動全州性商業、工業和城市節水；長期計劃，則是推動節水成為加州人的生活方式。

Azuara博士，利用地下水灌溉，改變農作物結構，改良土地減少農耕用水，也是加州面對乾旱挑戰的另一方面。加州近年因乾旱而丟荒愈來愈多的農田，但加州農業仍然具有韌性和創造力，加州的農業總是能夠找到方法應對挑戰，保證糧食方面還是無需擔心，水資源供應短缺對莊稼的挑戰依然能可以應對。