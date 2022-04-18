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陳立德轉戰59區州眾議員 無對手

記者楊青／洛杉磯報導
加州55選區眾議員陳立德今年挑戰選區重畫後的加州59區眾議員席位，兩黨均無對手。（本報檔案照片）
加州55選區眾議員陳立德今年挑戰選區重畫後的加州59區眾議員席位，兩黨均無對手。（本報檔案照片）

加州55選區眾議員陳立德（Phillip Chen）今年挑戰選區重畫後的加州59區眾議員席位，兩黨均無對手。

擁有南加大行政管理碩士和南加州教育心理學博士學位的陳立德，也是加州共和黨華裔少壯派眾議員之一。他2016年首次參選加州眾議員，先是戰勝三名共和黨同黨對手獲得出線權，又在決選中最終戰勝民主黨對手，馬到成功。2018年初選，陳立德在四名對手中脫穎而出，並在決選中再次戰勝民主黨對手獲得連任。2020年，陳立德分別以56.2%對43.8%和54.9%對45.15%,，在初選和決選中雙雙獲勝，順利獲得二次連任。

2021年選區重畫之後，陳立德從原來的加州55選區，轉戰59選區。新的59區包括Brea、Placentia、Yorba Linda、Chino Hills、Orang、Villa Park、Anaheim Hills、Tusin和Chino。

他表示，雖然新的選區不再有鑽石吧和核桃市等華人聚居城市，但他隨時都準備為華人社區服務，無論是聖蓋博谷和舊金山的華人，只要有需要，他的大門電話隨時敞開。

陳立德擔任55區眾議員六年，推動加州華裔美國人日（Chinese American Day）的設立，帶頭反對ACA5和Prop 16等排擠華人的法案，同時聯手執法機關及各界代表，反對亞太裔仇恨犯罪，呼籲消除矛盾。他還引入AB517法案，成立橙縣財產犯罪專案組，為選民發聲。

雖然是生長在美國的第二代移民，陳立德卻能說流利普通話，在華洋社區人脈廣闊。他表示，加州華裔人口成長迅速，但參政的華人比例卻很低，近年來不斷滋生對亞裔的仇視和敵對，針對華裔的法案每年都會捲土重來，華人更需要團結起來，互幫互助。他堅信，華人要改變被排斥、被歧視的現狀，就要積極參與到選舉和投票中。

加州 華人 陳立德

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