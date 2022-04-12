富樂頓中文學校「 台灣華語文中心」揭牌
富樂頓中文學校「台灣華語文學習中心」4月9日揭牌，當天同時在北橙縣的克拉克公園(Ralph B Clark)戶外劇場舉行園遊會。當地民意代表、警局代表、公立學校主管及僑界人士均應邀出席觀禮。
富樂頓華人協會會會長李征表示，在僑務委員會協助下，台灣華語文學習中心將服務範圍擴及當地主流社會，進一步加強跨文化交流及社區的團結、合作。
中文學校校長劉宜靜表示，該校台灣華語文學習中心已於3月開始上課，目前是採每星期兩次線上課程的方式，學員雖然沒有中文基礎，但學習動機強，以實用華語為主要教學內容，開課才幾個星期，已有學員能用拼音方式在電腦上打出中文字。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程指出，美國與台灣基於共同的信念，於2020年12月啟動了「台美教育倡議」，旨在擴大中英文教學的合作，同時保障學術和知識自由。
這是中華民國僑務委員會在南加州橙縣輔導成立的第二所台灣華語文學習中心，第一所是爾灣中文學校。
加州第65選區州眾議員絲爾薇（Sharon Quirk-Silva）表示，針對疫情引發的仇恨亞裔情緒與暴力攻擊事件，台灣華語文學習中心的成立，將有助於促進跨族裔的交流與了解，培養包容不同文化的共識。
橙縣縣委會主席查費（Doug Chaffee）說，台灣華語文學習中心選在風景優美的克拉克公園舉行揭牌儀式，令他倍感榮幸。他非常懷念台灣的風土民情，希望台灣華語文學習中心為本地居民帶來更多元豐富的文化資源。
富樂頓中文學校隨後舉行園遊會，師生與家長在春季的陽光下輕鬆歡聚，園遊會邀請爾灣加州大學簡兮民樂社演出，並安排寓教於樂的戶外活動。
應邀出席揭牌儀式的貴賓，包括富樂頓市議員Ahmad Zahra、Jesus Silva、富樂頓市警局隊長Jose Arana、聖安東尼山聯合學區理事會主席陳介飛(Jay Chen)、富樂頓聯合學區日光坡（Sunny Hills）高中校長Craig Weinreich、副校長Melissa Stinson、橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬、僑務委員張珮鑾、僑務諮詢委員許清松、徐湛生、僑務促進委員王孟恩、加州柑縣台美商會會長楊博盛、橙縣華人獅子會會長陳鳳桃、全美中文學校聯合總會會長李梅如、南加州中文學校聯合會會長吳俊毅等人。
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