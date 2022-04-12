富樂頓中文學校「 台灣華語文中心」揭牌

富樂頓台灣華語文學習中心揭牌儀式，橙縣縣委會主席D o u g Chaffee（左起）、加州州眾議員SharonQuirk-Silva、富樂頓華協會長李征、駐洛經文處副處長林暉程、富樂頓市議員Ahmad Zahra、Jesus Silva、僑務委員張珮鑾及Paulette Chaffee。（本報記者/攝影)

富樂頓中文學校「台灣華語文學習中心」4月9日揭牌，當天同時在北橙縣 的克拉克公園(Ralph B Clark)戶外劇場舉行園遊會。當地民意代表、警局代表、公立學校主管及僑界人士均應邀出席觀禮。

富樂頓華人協會會會長李征表示，在僑務委員會協助下，台灣華語文學習中心將服務範圍擴及當地主流社會，進一步加強跨文化交流及社區的團結、合作。

中文學校校長劉宜靜表示，該校台灣華語文學習中心已於3月開始上課，目前是採每星期兩次線上課程的方式，學員雖然沒有中文基礎，但學習動機強，以實用華語為主要教學內容，開課才幾個星期，已有學員能用拼音方式在電腦上打出中文字。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程指出，美國與台灣基於共同的信念，於2020年12月啟動了「台美教育倡議」，旨在擴大中英文教學的合作，同時保障學術和知識自由。

這是中華民國僑務委員會在南加 州橙縣輔導成立的第二所台灣華語文學習中心，第一所是爾灣中文學校。

出席臺灣華語文學習中心揭牌儀式的部分中外貴賓。（本報記者/攝影）

加州第65選區州眾議員絲爾薇（Sharon Quirk-Silva）表示，針對疫情引發的仇恨亞裔情緒與暴力攻擊事件，台灣華語文學習中心的成立，將有助於促進跨族裔的交流與了解，培養包容不同文化的共識。

橙縣縣委會主席查費（Doug Chaffee）說，台灣華語文學習中心選在風景優美的克拉克公園舉行揭牌儀式，令他倍感榮幸。他非常懷念台灣的風土民情，希望台灣華語文學習中心為本地居民帶來更多元豐富的文化資源。

富樂頓中文學校隨後舉行園遊會，師生與家長在春季的陽光下輕鬆歡聚，園遊會邀請爾灣加州大學 簡兮民樂社演出，並安排寓教於樂的戶外活動。

應邀出席揭牌儀式的貴賓，包括富樂頓市議員Ahmad Zahra、Jesus Silva、富樂頓市警局隊長Jose Arana、聖安東尼山聯合學區理事會主席陳介飛(Jay Chen)、富樂頓聯合學區日光坡（Sunny Hills）高中校長Craig Weinreich、副校長Melissa Stinson、橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬、僑務委員張珮鑾、僑務諮詢委員許清松、徐湛生、僑務促進委員王孟恩、加州柑縣台美商會會長楊博盛、橙縣華人獅子會會長陳鳳桃、全美中文學校聯合總會會長李梅如、南加州中文學校聯合會會長吳俊毅等人。