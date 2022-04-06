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華商黃仁勳淨資產257億元 名列加州最新億萬富豪第四位

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）
由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

據KTLA電視台3月31日報導，數據媒體公司Stacker利用「富比世」（Forbes）資料，公布加州184名億萬富豪最新名單，北加州矽谷的華裔黃仁勳（Jensen Huang）以淨資產257億元（美元）名列加州富豪榜第四名。臉書創始人查克柏格（Mark Zuckerberg）名列第三。在先前富比世的最新排名中，黃仁勳排名第七，查克柏格排名第一。本次Stacker公布的加州富豪排行榜第一名是谷歌聯合創始人佩吉（Larry Page）。

據報導，新冠肺炎疫情讓全球億萬富豪比2021年增加30%，至660人。部分美國人將超級富豪視作一個群體，而非個人，這種觀點或許有些消極。有預測說，預計至2026年，電子商務巨擘亞馬遜公司執行官貝佐斯（Jeff Bezos）將成為世界上第一名億萬富豪。

在31日Stacker發布的加州億萬富豪前十名榜單上，谷歌聯合創始人佩吉，以淨資產1202億元名列第一；第二名是谷歌聯合創始人布林（Sergey Brin），淨資產1154億元；第三名是臉書創始人查克柏格，淨資產813億元；第四名是半導體公司輝達（英偉達）執行總裁華裔黃仁勳，淨資產257億元；第五名是谷歌前首席執行官史密特（Eric Schmidt），淨資產236億元；第六名是喬布斯遺孀蘿林和家人（Laurene Powell Jobs & Family），淨資產181億元；第七名是優比快公司（Ubiquiti Networks）創始人佩拉（ Robert Pera），淨資產170億元；第八名是房地產開發商布倫（Donald Bren），淨資產162億元；第九名是風險投資家杜爾（John Doerr），淨資產139億元；第十名是臉書聯合創始人摩斯科維奇（Dustin Moskovita），淨資產139億元。

此次根據Stacker的最新排行榜，佩吉由先前富比世公布的排行榜第二名晉升至第一名，臉書創始人查克柏格由先前第一名降至第三名。其他人的排名也都有所變化。

據報導，黃仁勳共同創辦的Nvidia，是一家半導體公司，位於北加州矽谷。他出生在台灣台南，九歲與家人移民美國，定居俄勒岡州，高中畢業後，1984年獲得俄勒岡州立大學電氣工程學學士學名，八年後獲得史丹福大學電氣工程碩士學名。他曾在一家公司擔任微處理器設計師。1993年，與同伴創立輝達公司，擔任執行總裁和總經理。

加州富豪排行榜第一名是谷歌聯合創始人佩吉（Larry Page）。（維基百科）
加州富豪排行榜第一名是谷歌聯合創始人佩吉（Larry Page）。（維基百科）

加州 黃仁勳 臉書

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