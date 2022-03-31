委員會表決通過 加州賠償非裔只賠黑奴後裔

主導非裔賠償委員會成立的加州州務卿韋伯。（美聯社）

加州 州長紐森2020年依法成立的非洲裔賠償專案委員會，3月29日以五比四票數些微的差距通過，只有在19世紀結束前(1899年之前)，住在美國的非洲裔後裔子孫，包括被奴役的黑奴與自由黑人 (free Black people)，才有資格領取加州政府發給的補償。

投票前，委員會聽了十多位專家的證詞，贊成與反對的以19世紀黑奴後裔血統為依據的兩派人馬，曾有長時間的激烈辯論。不過該委員會尚未討論，補償將以發現金或其他方式為之。

接下來更麻煩的問題是，領取補償的人，究竟該如何證明自己的祖先，19世紀曾是美國黑奴與自由黑人？委員會對具體方法尚無定論。

全面賠償？非裔受系統性歧視

加州的非洲裔賠償委員會，開了全美先例，但賠償委員會內部之前嚴重分歧，焦點在無法決定，到底是要全面賠償所有非裔人士，或是僅限於黑奴後代。非裔賠償委員會2月時原定表決賠償範圍，但延後到3月底。

支持全面賠償的聲音，主張是黑人至今仍受到系統性歧視，不論教育、住房或是就業，甚至連都市計畫變更都會先拆黑人的房舍，更別提牢裡的黑人永遠不成比例地高。

但反對的一方則認為，加州從來都沒有施行過種族歧視 法案（Jim Crow laws），全面賠償未免牽涉太廣，應該僅限於能夠證明先人確遭奴役者。

委員會成立目前的共識為，包括種族歧視法案、蓄奴行為、大型監禁、黑人社群流離失所等等面向都應該納入考量。賠償方案則應包括免費就讀大專院校，購屋與創業補貼，並對黑人教會與社團提供補助。但自從委員會去年6月成立至今，九名委員一直無法就賠償範圍達成共識。

委員會主席Kamilah Moore傾向以血統界定賠償對象，委員Jovan Scott Lewis也同意，不應該限縮於19世紀的黑奴與自由黑人。

限縮範圍 最高法院較易通過

擔任加州眾議員任期內，主推此案的現任加州州務卿韋伯（Shirley Weber）也表示，希望優先賠償遭奴役的後代，因如果普遍賠償在黑奴時代之後，才來到美國的其他黑人，將對在美國境內受到不公待遇的黑奴後代造成不利影響。

限縮賠償範圍的主張，據信較容易獲得保守派主導的聯邦最高法院通過，也可以消彌其他希望跟進、但又不願引發紛爭的各州與聯邦政府，援引加州先例。

不過成員之一，同時也是加州眾議員的Reginald Jones-Sawyer，則希望賠償委員會在優先賠償黑奴後裔之際，也能對未來的種族平等立下良好範例。

只不過，就連黑奴後代，對於賠償範圍都有不同看法，例如在2月的會議中，就有委員主張，幾乎所有黑人的血緣都能追溯到黑奴先人，設限毫無意義。當時的另一名作證者則稱，現在的黑人還是遭到各種制度性歧視，連生小孩都得不到適切照料。Reparation Education Project的主任Nkechi Taifa則說，她不能理解血統論為何會成為主流，就算是出於經費考量，她也希望能夠兼容並蓄，而非排除少數。

但在29日線上會議發言的芝加哥居民Arthur Ward則說，他的先祖是加州的黑奴，其他家人還留在加州，但他希望排除非黑奴後代，並認為委員會想太多，不該擴及到黑人移民面臨的制度性歧視。他強調，談到貫徹正義時，談到賠償時，他們都希望能回到初衷，讓加勒比海與非裔黑人優先獲得賠償，擴及全體黑人有點太過誇張。