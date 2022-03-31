巴市老城餐廳攻擊案 疑LGBTQ仇恨犯罪

發生攻擊事件的ix Tapa Cantina。（ABC）

巴沙迪那（Pasadena）老城的餐廳ix Tapa Cantina，後方停車場18日凌晨2時許發生攻擊案件，六名參加「變裝派對」的顧客，遭到不明人士痛毆五至十分鐘，多人因此鼻青臉腫，甚至傷勢嚴重。因為ix Tapa半年前開始每周舉行變裝派對，吸引大批同性戀、雙性戀、變性人(LGBTQ )參加，因此警方初步認定此事與仇恨犯罪 有關。

ix Tapa華裔 店東Jack Huang當晚不在Colorado Boulevard的店內，因此事件經過是由員工轉告。已在老城區開餐廳28年的Jack Huang說，當地社區向來支持LGBTQ，過去沒有發生過類似案件，本周的變裝日又快到了，但他已不知還要不要辦。

Jack Huang表明，後方的停車場是由他人經營，而且沒有監視器，但經過此事後，大家都會更擔心，因此他考慮額外安排人力看守停車場，避免類似事件一再發生。他強調，當地發生這種針對特定人士的攻擊，真的真的讓人非常反感又難過。

六名受害者當中的Diamond Gonzalez、Noah Offield事後接受ABC訪問，說他們當天被人從後面攻擊，大家就跟保齡球瓶一樣東倒西歪，全都被打慘了。他們願意出面受訪，是因為不想再讓其他人受到傷害。

警方表示，因為受害者轉述的言詞，讓警方警覺這可能是一起仇恨犯罪，目前仍不清楚涉案人數，但他們會持續收集相關物證，避免類似惡行再度發生。