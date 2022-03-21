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加州收入最高詐騙最多 60歲以上最易上當

【橙縣訊】
爾灣市警察局犯罪防治部警佐蘇玲雍(左)、詐騙調查專員柯瓦魯比亞斯，為現場、線上出席者進行Q&A。（橙僑提供）
爾灣市警察局犯罪防治部警佐蘇玲雍(左)、詐騙調查專員柯瓦魯比亞斯，為現場、線上出席者進行Q&A。（橙僑提供）

南加橙縣爾灣市警察局犯罪防治部華裔警佐蘇玲雍，日前在「詐騙大觀：實案分享及防詐騙講座」上指出，根據最新的聯邦調查局（FBI） 詐騙犯罪統計報告，加州居全美收入最高州，但也是受詐騙人數最多、因詐騙損失錢財最多的州。蘇玲雍分析，加州富有、人口密集、移民多元等因素，都讓詐騙集團更有機會入手詐騙。

橙縣僑界急難救助協會3月19日在南海岸中華文化中心戶外劇場舉辦講座，邀請蘇玲雍，以及爾灣市警察局詐騙調查專員特里柯瓦魯比亞斯(Terrie Covarrubias)擔任主講人，分享詐騙犯罪偵防的第一線實務經驗。當天現場有20位來賓出席、線上有70位來賓遠距參與，一起汲取相關知識、防詐騙之道，以免誤入詐騙分子的陷阱。

蘇玲雍指出，從犯罪統計雖無法看出詐騙受害與年齡相關，但60歲以上族群確實是受詐騙人數最多、受騙損失金額最多的族群。情感詐騙目前是受騙金額第二高的詐騙案類型，而60歲以上年長者較為寂寞、欠缺社會連結，一旦誤入情感詐騙陷阱，往往可能損失所有積蓄。

蘇玲雍還與柯瓦魯比亞斯也為現場及線上出席者解答各種疑難雜症。蘇玲雍與柯瓦魯比亞斯提醒，詐騙集團及分子的手法不外「遭遇突發急難」、「請求提供金援或提供可提領現金的信用卡」、「強調具有不宜讓外人知道的特殊身分」，大家可從這三類情況識破詐騙。對付詐騙要領則是「SEA」：放慢（Slow down）、評估（Evaluate）、不盲動（Act Appropriately）。

活動由協會會長陳景星擔任主持人，秘書長曾昭華負責視訊會議技術操控。陳景星表示，這次講座透過警局實案，與參加僑民分享並討論這些詐騙實例及防範之道，有助提高僑民防詐骗知識，並避免遭遇詐騙的精神及財物損失。

應邀出席的橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬表示，新冠肺炎疫情阻隔許多人的人際與社會聯繫，讓詐騙分子有機可趁，社會詐騙更加猖獗，希望透過蘇玲雍警佐的犯罪防治專業，讓台裔社區僑民都能掌握識破詐騙的必備知識。

當天現場出席來賓包括橙縣僑界急難救助協會前會長暨僑務諮詢委員許清松、理事暨僑務顧問陳啟耕、台美公民協會柑縣分會會長蘇國雄夫婦、爾灣中文學校校長鍾幼蘭、華裔美國人選區組織(Chinese American Constituency Organizing)主任吳文清。

副會長杜武青及張珮鑾、理事謝家樹、前會長林翠雲、前副會長傅家康、理事黃河芬及葉芸青、南加州台灣客家會會長胡永全、美國中華茶文化學會會長楊綺真則遠距參加。

 

橙縣僑界急難救助協會3月19日在南海岸中華文化中心戶外劇場舉辦「詐騙大觀：實案分...
橙縣僑界急難救助協會3月19日在南海岸中華文化中心戶外劇場舉辦「詐騙大觀：實案分享及防詐騙講座」。協會會長陳景星(後排右六至右八) 、橙僑中心主任蔣翼鵬、僑務諮詢委員許清松與主講人、出席來賓共同拉開活動序幕。（橙僑提供）

詐騙集團 橙縣 加州

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