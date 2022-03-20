玫瑰碗冠名權官司 巴沙迪那勝訴獲賠償40萬律師費

玫瑰碗美式足球錦標賽組委會和帕薩迪那市近年在冠名權問題上存在分歧。聯邦法官Andre Birotte Jr.本周五裁決，玫瑰碗美式足球錦標賽組委會應支付巴沙迪那市超過40萬元的律師費。（oldpasadena.org）

玫瑰碗 美式足球 錦標賽組委會和巴沙迪那市近年因冠名權引發法律訴訟，地區聯邦法官Andre Birotte Jr. 18日（周五）裁決，玫瑰碗美式足球錦標賽組委會應支付巴沙迪那市超過40萬元的律師費。

根據法庭動議的命令，巴沙迪那市要求玫瑰碗美式足球錦標賽組委會支付45萬4359元律師費，但法院調降了10%，總數為40萬8923.10元。

巴沙迪那市長Gordo在法官裁決後表示，很高興自己的城市在本次官司中獲勝，巴沙迪那居民不必為這場不幸的訴訟埋單。

在17日一份聲明中，玫瑰錦標賽女發言人Candy Carlson表示，「這起訴訟不是我們想做的事情，但保護我們的品牌、商標和知識產權，對於玫瑰碗比賽的長期生存能力很重要。」

她說，巴沙迪那市的讓步和法院承認組委會擁有玫瑰碗比賽及其商標的所有權利，實現了成功保護知識產權的目標。現在應將這一階段拋在腦後，並繼續推進組委會與巴沙迪那的長期合作。

玫瑰碗美式足球錦標賽組委會和巴沙迪那市近年在冠名權問題上存在分歧，在2020年12月下旬和2021年1月期間多次開會討論未能達成共識之後，最終訴諸法庭。2021年7月法官在裁決中表示，玫瑰碗比賽的核心和靈魂屬於巴沙迪那人民。

巴沙迪那市為這一裁決慶祝勝利的同時，也要求錦標賽組委會償還法律費用。足球委員會曾一度聲稱，巴沙迪那不應該得到補償，因為它沒有獲勝。