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DMV駕照筆試 開放線上應考

編譯組／綜合報導
DMV駕照筆試可在線上考。（DMV）
DMV駕照筆試可在線上考。（DMV）

巴沙迪那星報報導，加州汽車管理局（DMV）如今可於線上進行筆試，或通過45分鐘的線上課程代替部分考試。

一般而言，首次考駕照者，與年滿70歲的駕駛人，每五年需進行一次被DMV稱為「駕照知識考試」（driver's license knowledge test）。

DMV表示，對駕駛人來說，在家中進行筆試可節省他們在DMV機構裡面等待的大量時間，但許多人仍需到車管局進行拍照、指紋與視力檢查等手續。

這是DMV在進行現代化改造的其中一項，增加過去只能在車管局現場進行更方便的線上服務。DMV主管戈登（Steve Gordon）在一分聲明中說，「我們會繼續採用各種方式，在客戶需要的時間和地點，替他們提供更多DMV服務。」

DMV發言人奧羅克（Chris Orrock）表示，線上筆試共有35種語言供選擇，與現場筆試大致相同。測驗時間為上午8時至下午4時，周一至周五，不包括法定節假日。

奧羅克說，參與筆試者通過向DMV提交自己的相片來驗證身份。應試者需擁有網攝影鏡頭，且需在其電腦上安裝瀏覽器擴充功能，監控聲音和鍵盤輸入以確保誠實。

線上筆試無法利用平板電腦或手機設備上進行。兩次未通過測試者，需親自前往DMV進行線下筆試。

在線課程則可以在電腦、筆記型電腦、平板電腦或手機設備上進行，且全天候提供，但僅提供英文版。

課程中包括測驗，大約需45分鐘，首次考駕照者並不提供這種選項。

民眾可上dmv.ca.gov瞭解更多訊息。

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