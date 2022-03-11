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岡州保安堂 春節祭祖慎終追遠

王善言
羅省岡州保安堂舉行春節祭祖典禮，嘉賓與堂員歡聚一堂。（主辦單位提供）
羅省岡州保安堂舉行春節祭祖典禮，嘉賓與堂員歡聚一堂。（主辦單位提供）

洛杉磯訊】成立於1905年（光緒三十一年）的羅省岡州保安堂，日前舉行春節祭祖典禮，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、組長葉立傑、洛僑中心主任陳敏永、副主任鄭心茹、中華會館顧問梁永泰等到賀。

保安堂成員按照傳統習俗向關帝及先賢致祭，表達慎終追遠、緬懷先賢奠基立業的精神。主席劉國賜、副主席潘杏萍分別致歡迎詞及答謝詞，歡迎嘉賓蒞臨，期望彼此保持密切聯繫，共同促進僑社和諧，為僑胞謀幸福。

黃敏境致詞時表示，羅省中華會館所屬27個僑團中，只有岡州保安堂是第一個在華埠之外，升起中華民國國旗的僑團，感謝保安堂對國父孫中山創建的中華民國及自由民主制度的支持。保安堂元老呂勝禮在僑社德高望重，在今年元旦羅省中華會館四大首長就職典禮後，曾親自致函羅省中華會館理、監事聯席會議，仗義執言，捍衛羅省中華會館與中華民國之間的歷史關係以及對自由民主制度的支持，令人敬佩。

陳敏永表示，因受疫情影響，上任後難以逐一拜訪各公所，深感歉意。他讚揚保安堂人才濟濟，服務僑社不落人後。

主席劉國賜表示，隨著疫情漸趨緩和，將在暑假恢復舉辦南加州一日遊活動，讓大家走出家門，欣賞大自然美景，享受美食及節日歡樂。副主席潘杏萍感謝經文處送贈的台灣名茶及賀儀。

中華民國 疫情 洛杉磯

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