女子吸毒失常 隨機攻擊路人

被捕的33歲的女子Margarida Eshan。（格蘭岱警局）

格蘭岱（Glendale）警方4日表示，2日有一人無緣由地隨機攻擊路人，被當地監控拍下。目前這名嫌疑犯已經被逮捕，她是33歲的女子Margarida Eshan，格蘭岱居民，作案前吸食了毒品 。

影音來源：格蘭岱警局

根據警方發佈的信息，2日上午約7時30分，在North Glendale Avenue200號街區的一棟停車場下層，一名女子正在走路，嫌疑人直接走向這名女子並襲擊她的頭部，隨後嫌疑人走開。錄像上顯示被襲擊的女子當時完全沒有防備，被打後踉蹌兩步才回頭看到襲擊者。

根據格蘭岱警方，「嫌疑人當時快速走向受害人，用右手打了受害女子的側臉。」

格蘭岱警方發佈襲擊過程的錄像後，事發停車場的一名保安認出了影片中的襲擊者，並報警。襲擊者Margarida Eshan在4日凌晨2時返回停車場，並開始大叫。但在警察 趕到現場時她已經逃離，不過警方最終還是逮捕她。

警方表示，Margarida Eshan身上有他人的社安卡 和EBT卡，還有海洛因。她以故意傷害罪、盜竊他人身分、盜竊罪、非法持有管制物品罪被捕，保釋金3萬元。