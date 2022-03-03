烏克蘭戰火受關注 戰後或成旅遊熱點

美國旅行社同業團隊日前前往西班牙、葡萄牙，開展為期七天的歐洲考察之旅。（Jeffrey陳提供）

LAX新數據顯示航空旅遊正在復甦中，南加 的華人旅行社也開始躍躍欲試，積極開拓美國本土、歐洲和郵輪的旅行路線。同時側重路線個性化，有業者預測明年烏克蘭 有可能成為旅遊熱點之一。

南加華人旅行社業者今年伊始開始布局，旅遊業者Rich Sun表示，他們的兩家旅行社、縱橫和海鷗今年將更上一層樓，全面推出美國路線和歐洲旅遊。歐洲主打全面，地域覆蓋全面，產品覆蓋東南西北歐、英國愛爾蘭、巴爾幹半島等區域。2022全年幾乎每天都有團組前往歐洲。團型全面，既有靈活度高、性價比高的自由團，也有三餐、小費、景點全包的白金級產品。既有熱鬧的大巴團，也有適合兩三個家庭包車旅遊的私家團。

他說，最近組織約30人的美國旅行社同業團隊，前往西班牙、葡萄牙，開展為期七天的歐洲考察之旅。歐洲的旅遊優勢在於其多樣性，每個國家都有其歷史美食和地域特色。甚至明年可能掀起烏克蘭熱，因為這場戰爭讓世界都聚焦烏克蘭，也讓大家更了解和對烏克蘭感興趣。他們去年推出柏林、匈牙利、奧地利、波蘭等東歐團，客人覺得不過癮。這些其實只能算是中歐，真正的東歐是烏克蘭和拉塞維亞等。

旅行社的團組構建將作出改變，包括全景掃盲團、單國深度遊和主題遊，美國本土旅行也會分為四個等級，酒店、餐飲、門票、車輛導遊司機都會不同。最近針對黃石產品進行新一輪培訓，屆時能從八個城市進入黃石。現在旅遊產品硬件很難突出各個產品的特色，跟誰去玩變得更重要。因此導遊、專家學者、明星網紅的資源日益稀缺。

業者Jeffrey陳近日剛從歐洲回來，他說，當地有明顯復甦跡象，室內還是要戴口罩。不過大家對病毒的心態改變，當作感冒，大家生活基本恢復正常，俄羅斯和烏克蘭的大戰也沒直接影響。雖然歐洲景點的人還是少一些，但明顯比去年好很多。很多景點的工作人員看到亞裔 面孔都很激動，各地旅遊局也都很期待亞裔客人回歸。

他認為，旅遊產品的價格會越來越貴，像現在歐洲的機票就比他之前預定漲了20%到30%，因為預訂量增加了，但是航班還是有限。他預計今年歐洲、夏威夷和郵輪的價格都會增加。