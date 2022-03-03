我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

烏克蘭戰火受關注 戰後或成旅遊熱點

記者張宏／洛杉磯報導
美國旅行社同業團隊日前前往西班牙、葡萄牙，開展為期七天的歐洲考察之旅。（Jeffrey陳提供）
美國旅行社同業團隊日前前往西班牙、葡萄牙，開展為期七天的歐洲考察之旅。（Jeffrey陳提供）

LAX新數據顯示航空旅遊正在復甦中，南加的華人旅行社也開始躍躍欲試，積極開拓美國本土、歐洲和郵輪的旅行路線。同時側重路線個性化，有業者預測明年烏克蘭有可能成為旅遊熱點之一。

南加華人旅行社業者今年伊始開始布局，旅遊業者Rich Sun表示，他們的兩家旅行社、縱橫和海鷗今年將更上一層樓，全面推出美國路線和歐洲旅遊。歐洲主打全面，地域覆蓋全面，產品覆蓋東南西北歐、英國愛爾蘭、巴爾幹半島等區域。2022全年幾乎每天都有團組前往歐洲。團型全面，既有靈活度高、性價比高的自由團，也有三餐、小費、景點全包的白金級產品。既有熱鬧的大巴團，也有適合兩三個家庭包車旅遊的私家團。

他說，最近組織約30人的美國旅行社同業團隊，前往西班牙、葡萄牙，開展為期七天的歐洲考察之旅。歐洲的旅遊優勢在於其多樣性，每個國家都有其歷史美食和地域特色。甚至明年可能掀起烏克蘭熱，因為這場戰爭讓世界都聚焦烏克蘭，也讓大家更了解和對烏克蘭感興趣。他們去年推出柏林、匈牙利、奧地利、波蘭等東歐團，客人覺得不過癮。這些其實只能算是中歐，真正的東歐是烏克蘭和拉塞維亞等。

旅行社的團組構建將作出改變，包括全景掃盲團、單國深度遊和主題遊，美國本土旅行也會分為四個等級，酒店、餐飲、門票、車輛導遊司機都會不同。最近針對黃石產品進行新一輪培訓，屆時能從八個城市進入黃石。現在旅遊產品硬件很難突出各個產品的特色，跟誰去玩變得更重要。因此導遊、專家學者、明星網紅的資源日益稀缺。

業者Jeffrey陳近日剛從歐洲回來，他說，當地有明顯復甦跡象，室內還是要戴口罩。不過大家對病毒的心態改變，當作感冒，大家生活基本恢復正常，俄羅斯和烏克蘭的大戰也沒直接影響。雖然歐洲景點的人還是少一些，但明顯比去年好很多。很多景點的工作人員看到亞裔面孔都很激動，各地旅遊局也都很期待亞裔客人回歸。

他認為，旅遊產品的價格會越來越貴，像現在歐洲的機票就比他之前預定漲了20%到30%，因為預訂量增加了，但是航班還是有限。他預計今年歐洲、夏威夷和郵輪的價格都會增加。

烏克蘭 亞裔 南加

上一則

心痛俄侵烏 南加音樂人喬欣譜反戰歌曲

下一則

洛杉磯市長初選 洛縣檢長賈斯康意外成主角

延伸閱讀

世界晚報╱國務卿布林肯明訪東歐 磋商最強對俄制裁

世界晚報╱國務卿布林肯明訪東歐 磋商最強對俄制裁
美增加對俄制裁 布林肯明起出訪東歐磋商更多對策

美增加對俄制裁 布林肯明起出訪東歐磋商更多對策
挪威郵輪公司 3月航次取消口罩令

挪威郵輪公司 3月航次取消口罩令
俄烏戰火一觸即發 拜登：美國近期將向東歐增兵

俄烏戰火一觸即發 拜登：美國近期將向東歐增兵
港防疫放寬遙無期 郵輪公司擬撤港 黃大仙再取消頭炷香

港防疫放寬遙無期 郵輪公司擬撤港 黃大仙再取消頭炷香
欠債要被扣押 水晶合韻號急駛離邁阿密、改泊巴哈馬

欠債要被扣押 水晶合韻號急駛離邁阿密、改泊巴哈馬

熱門新聞

圖為西蘇拉克和華裔妻子近日出席一場活動時。（美聯社）

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

2022-03-01 19:21
俄烏衝突，專家怎麼看？

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

2022-02-26 14:18
專家認為美國經濟正在復甦，但股市卻似乎正面臨許多壓力在下跌。(本報檔案照)

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

2022-02-23 22:24
中國在烏俄戰爭中的立場受關注。（美聯社）

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

2022-03-01 15:50
海外僑胞「停保復保」制度恐將成為歷史，有些住在南加州的僑胞認為，這對於部分每次返台時間不久的僑胞來說，似乎是有些不太公平。(聯合新聞網)

台灣健保擬廢止停保制度　僑胞認為不公平　理由在此

2022-02-23 19:27
唯一莊園28日開放拍賣。（圖片來自Concierge Auctions）

全美最貴豪宅「唯一莊園」拍賣 中國等超級富豪競標

2022-03-01 15:17

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭