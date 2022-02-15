選舉，華人票不一定要投華人

華人 聚集的加州眾議員第49選區2月15日舉行特別選舉，原任周本立 任期未完，高升洛杉磯縣高等法院法官，遺缺由民主與共和黨各推一人，15日投完票就有答案。

理論上來看，民主黨 占盡優勢，在這選區民主黨選民超過四成，2020年周本立對上共和黨的布靈克（Buryon Brink），當時周本立得票率高達六成八，以民主黨的實力在這選區，如要勝選可說易如反掌。

再分析選民結構，49選區亞太裔選民占56.5%，拉美裔占31.8%，由此看來，要求勝選，亞太裔選民舉足輕重。

這場看似周本立接班人方樹強（Mike Fong）必勝的選戰，對於身為華裔的方樹強，華人檢視其政見，卻有難以苟同之感，更掙扎是否要服膺於「華人團結，華人要投華人一票」這種制式投票唯親的決定。

就方樹強與布靈克政見對比，方樹強是華人最難忍受、也深受其害的47號提案贊成者。在支持歧視亞裔入學和求職的第16號提案，也是站在民主黨這一邊。另外在安置遊民和所謂的安全注射毒品中心，亦即毒品合法化方面，他也是民主黨的進步派。這些極左思想、前進的作法，選舉前華人對方樹強提出質疑，他不是視而不見，就是閃躲迴避。而這三項議題，正是身受其害，恨之入骨的華人最關心的社區問題。

方樹強的對手布靈克的政見，反而貼近華人觀點。如為了華人利益，華人社區安全，摒棄族裔色彩，選擇誰是代言人，答案自明。

在選舉前夕，方樹強的選舉團隊對華人動之以情，請「華人投華人一票」，但是詢問方樹強對華人關心的治安與教育，是否能夠照顧華人權益，卻難有令人滿意的答案，也難怪會有華人走上街頭，力挺白人布靈克；雖然族裔不同，但理念一致，至少能如實反映自己的意見。

回顧華人在美從政過程，因屬少數族裔，備嘗艱辛，華人也本著鄉親土親觀念，全力支持。如今許多華人在美國政壇開創一片天，從學區教委、城市議員到聯邦議員，有人飛黃騰達，有人位居政府高位，這些由華人一票一票簇擁而上，在政壇擁有高官厚祿者，是否還記得華人選民的託付，為華人發言，爭取權益，不忘初心。如果答案是否定的，那麼華人選舉代言人，大可不必堅持華人票要投華人；畢竟選舉是選賢與能，選擇為選民說話、關心選民的代言人。

驗證華裔方樹強所言所行，如站在華裔權益的對立面，大可不必投他一票，否則讓47號提案繼續保護偷盜之徒，毒品、遊民泛濫社區、華人入學受另一種歧視，屆時後悔就來不及了！