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接種檢測人龍退燒 嘉惠爾藥房隨到隨打

記者楊青／蒙特利公園市報導
蒙特利公園市嘉惠爾藥房繼續為民眾提供不用預約、不用排隊、隨到隨打的檢測服務，無保險和外國人均免費。（潘藥師提供）
蒙特利公園市嘉惠爾藥房繼續為民眾提供不用預約、不用排隊、隨到隨打的檢測服務，無保險和外國人均免費。（潘藥師提供）

加州數周來隨處可見新冠疫苗接種和檢測等待排長龍，但近日開始退燒。蒙特利公園市嘉惠爾藥房的接種和檢測人潮在經過高峰之後，本周也有所回落，藥房繼續為民眾提供不用預約、不用排隊、隨到隨打的服務。無保險和外國人均免費。

蒙特利公園市的嘉惠爾藥房（Garfield Medical Square Pharmacy）負責人潘藥師，感謝世界日報在關鍵時候的及時採訪報導，讓華人民眾在前幾周持續的疫苗和檢測服務供不應求情況下及時瞭解信息，充分利用資源。潘藥師表示，世界日報報導嘉惠爾藥房擁有豐富的疫苗和檢測資源、但卻乏人問津情況的狀況，之後接到民眾大量的詢問電話，每天前來接種疫苗加强針和檢測的人也大大增加。潘藥師表示，最近十天，每天前來接種疫苗和檢測的民眾大約增加30至50人。

潘藥師表示，本周來接種和檢測的民眾數量有所減少，可能與整個南加州的疫情減緩有關。他表示，嘉惠爾藥房未來繼續提供接種和檢測等服務，合作夥伴實驗室每天下午三點都會來收取檢測樣本，所以受檢的民眾通常第二天就可以獲得檢測結果，非常方便。

不過他也特別提醒，檢測劑盒對感染的敏感度表現有較長的過程。比如一些人感染時間較短，檢測劑盒測試的結果可能會是陰性，但不代表當事人沒有被感染；幾天之後再測，結果可能會是陽性。所以多測幾次，對正確判斷是否感染會有幫助。

潘藥師表示，除了新冠疫苗和測試，他們也提供白喉、破傷風、子宮頸癌預防和帶狀疱疹疫苗（Zoster Vaccine，shingles vaccine）注射，近期這一類疫苗的接種量也大大增加。

嘉惠爾藥房：500 N Garfield Ave. Ste 103 Monterey Park, CA 91754。

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