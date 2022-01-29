華人過年自製臘味 濃濃家鄉味

晾曬在庭院中的各種臘味，香氣四溢。（周先生提供）

一來新年要和好朋友分享，二來疫情不想出門，三來物價飛漲減少口袋失血，年關最後幾天，洛杉磯 的華人美食 達人紛紛施展拳腳，自製臘味、做餃子、包粽子、蒸年糕、備盆菜、炸麻花，18般武藝登台上演，而阿蘇薩的美食達人「臘味周」，連日來在自家前庭後院晾曬半條豬的各種臘味，不僅讓周遭朋友充滿期待，連網上的老同學也紛紛嚷嚷，「見者有份，留我一份」。

晾曬在庭院中的各種臘味，香氣四溢。（周先生提供）

「今年可不是光和老婆悶得兒蜜（北方方言，獨自享受）」，周先生說，來美多年，幾乎每年農曆來月都自製臘味，懷念一下家鄉的味道，讓家中充滿過年氣氛，不過今年不一樣，「今年做臘味主要是想和好朋友們一起分享」。之前在中國電影出口界相當有名的「周總」，退休移居洛杉磯後深居簡出，卻因為做得一手美食，疫情期間更廚藝日精，尤其滷味和臘味，被朋友更名「臘味周」。不過像今年臘製半條豬的規模還是第一次，「因為大家都在家中，所以想到一定要和好朋友們分享，從大年三十到正月十五元宵節，隨時來都有肉吃」。

周先生用多種自家種植的香料熏製臘味。（周先生提供）

俗語常言「過了大寒就是年」，不少華人雖然離開家鄉多年，但還是保留著中國過年傳統，從農曆臘月就開始操辦各種年貨，家家戶戶煙熏火燎。周先生今年在農曆年到來之前倒數三周就開始操辦，阿蘇薩、聖蓋博、艾爾蒙地，光是超市就跑了華人的、墨西哥人的、越南人的四、五家，常規超市沒有特殊的肉，他就跑到專門賣場，除正常的五花肉、蹄膀，還有偏門的豬頭肉、豬拱嘴、豬臉肉、口條、耳朵等等，全部提回來，還跑華人的雞鴨行，買回生鮮宰殺的雞鴨和活魚，「這樣才夠鮮」。

最傳統的湖南臘味自製豬拱嘴。（周先生提供）

●忙了兩周 自嘲湖南山寨版

將近70磅的各種肉，讓臘味周和太太忙乎了整整兩個星期。「其實嚴格來說洛杉磯不適合做臘味」，他笑言，在洛杉磯做臘味，頂多「山寨版」。祖籍湖南，愛做會吃，他說，有臘肉的地方必須有適宜的氣候，湖南、湖北、貴州、四川，各種臘味渾然天成，絕對與氣候有關，臘肉在湖南自然風乾存放半年絕對沒有問題，他記得小時候家裡每年臘月製作的臘肉掛在灶堂上面，每天任由做飯的煙火熏繚，半年之後依然噴香如初，但臘肉在北京放同樣的時間就變成了火柴棍，他去年在洛杉磯自製的臘肉因沒及時吃，最後也同樣變成了乾柴，「所以洛杉磯做臘肉要麼及時分享，要麼存冰箱或冰櫃」。

新鮮的香水玫瑰加入臘味熏製香料中。（周先生提供）

「洛杉磯的條件不如湖南老家，但只要用心，還是可以自製相當不錯的山寨版」，周先生說，為不辜負好友們的期待，他今年專門從Home depot買回薰爐，放入自家種植的玫瑰、香茅、迷迭香、薄荷和檸檬樹皮，再放入柚子皮和橘子皮，蓋上蠟染布，文火煙熏數小時，不僅讓臘肉的香味更勝一籌，更將飽含洛杉磯陽光的臘味「鎖住」，雖然沒有湖南老家用蓮子殼熏製特有清香，但也很有洛杉磯特色。

周先生用多種自家種植的香料熏製臘味。（周先生提供）

●不計成本 讓朋友垂涎欲滴

「成本？沒有具體算過」，周先生說，今年的物價肯定比去年長一倍，不說別的，就說加油，去年聖誕節和今年聖誕節他到同一加油站加油，去年2.79元，今年4.99元；去年的大蒜99分、最多1.29元五頭，現在連比較便宜的超市也漲了三至四倍，他開玩笑說，以前大陸人開玩笑說「蒜你狠」，現在美國比中國還狠。

晾曬在庭院中的各種臘味，香氣四溢。（周先生提供）

不過製作美食和親朋好友們分享節日的快樂，周先生和太太說不計成本。這些天洛杉磯接連艷陽高照，周家一架子一架子的臘味在前院後院晾曬，引得華洋鄰居駐足觀看，不少朋友看到周先生在社群中的製作流程分享，更是紛紛給垂涎欲滴的表情。他一位遠在紐約的大學同學直接寫道，「這麼多，你怎麼吃得完？」周先生爽快回應：我寄一份給你。