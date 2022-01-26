23%vs.17% 年輕人比老年人更怕染疫

最近一份調查數據顯示，年輕人比老年人更擔心感染新冠。(Unsplash.com)

新冠對年輕人和老年人截然不同的影響一直是該病毒的決定性特徵之一，它對年輕人往往是輕微的，但對年長者卻是嚴重、甚至致命的，超過四分之三的美國新冠死亡病例發生在65歲及以上人群中。但最近一份調查數據顯示，非常擔心感染部分，年輕人有23%，高於老年人的17%。

調查公司Morning Consult 1月對4411人進行一項民意調查，結果發現，65歲以上的長者只有17%非常擔心感染新冠，18至34歲的年輕人卻有23%非常擔心會感染。

記者隨機採訪南加 華人社區的一些年輕人、老年人，同樣發現不少老人認為自己感染病毒的可能性較低，而每天在外忙於工作、學習的年輕人反而更擔心染疫。蒙特利公園市（Monterey Park）70多歲的金奶奶表示，疫情 前經常去賭場玩，參加社區娛樂活動，自疫情開始後深居簡出，很少與外人接觸，雖然這兩年的生活單調枯燥，但她認為這樣很安全，不用擔心感染新冠。

南加某大學留學生James則表示非常擔心會感染新冠，自聖誕假期以來，身邊很多同學、朋友相繼中招，不知道哪天就會輪到自己，周圍環境已讓他感覺防不勝防。雖然新學期以來，他一直在家上網課，但據目前其他院校情況來看，返校上課是遲早的事情，James說，擁擠的校園就是一個病毒傳播站。

相比年輕人，老年人接種疫苗、及加強針的比例較高，再加上疫情期間，更多老年人選擇居家生活，他們無需外出工作，感染的可能性自然降低。此外，外媒指出，民意調查顯示年輕人比老年人更擔心感染新冠，其中一個重要原因是意識形態導致。

紐約時報專欄作家認為，目前年長的美國人更多偏向右派共和黨，年輕一代則偏向左派民主黨 。民主黨人對自己生活的社區感到不安全，擔心因感染新冠生病，並相信病毒對孩子、父母和朋友構成重大風險；但共和黨人不太擔心。在如今高度兩極分化的美國，黨派偏見影響了許多人的信仰，有時甚至壓倒科學證據。