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洛城新語／對比王力宏、李雲迪和張高麗

洛城新語

最近全球華人圈最熱門話題，無疑是歌手王力宏被前妻爆料有召妓、劈腿、約砲、亂搞男女關係等醜聞，王力宏人設(社交媒體新詞，指個人設置的形象)崩毀、形象掃地，演藝財路可能也中斷了。

兩個月前，華人圈才聚焦著名鋼琴家李雲迪在北京朝陽區被群眾舉報嫖娼，因此被行政拘留。和王力宏同屬名人，兩人各有鋼琴王子、音樂家、慈善家等美名，但一夕之間全崩毀，官方封殺禁播他們的演出，就差沒被駕上央視新聞聯播，接受人民公審當場認罪。

外界吃瓜群眾看這些事，他們因行為不檢點，留小辮子被人家踩，怪不得人。但細究事件背後，讓人聯想習近平政府一年多來整頓演藝圈、懲治「行為不端」藝人，包括「小燕子」趙薇等演員，嚇得港星謝霆鋒等甚至放棄加拿大籍，以宣誓表忠。

這波整頓頗符合習近平想教他民風，改變社會風氣的路線。藝人日進斗金，卻招搖或私德有虧，終致被當局「眷顧」。海內外民眾看熱鬧之餘，難免發現這類打著道德旗號的整頓，也帶有濃厚政治社會效應。

一，中共嚴控網路和社交媒體輿情脈動，甚至居間操縱，轉移焦點。放任行為不端的藝人被「消費」，被網民撻伐，多少可發洩民眾不滿，轉移人民對物價上漲、消費支出增加等不滿情緒，所以出現言論自由的小窗口。

二，這樣也殺雞儆猴。中國演藝界近年待遇連翻數十番，著名演員拍一部電影或電視劇，報酬常達數百萬至數千萬人民幣，且簽明暗兩本合約，用潛規則減少收入以逃稅；很多藝人結交政商名流投資賺大錢。反觀工薪階層，一輩子辛勞也賺不到大腕藝人一個月收入。習近平「不忘初心」的革命理想，不無藉機整頓，殺殺這群人銳氣給群眾看，以收攬民心。

三，女網名將彭帥自曝與中共中央常委、前副總理張高麗有緋聞，被始亂終棄，但發微博20分鐘後被刪、封閉帳戶，此後網上所有訊息和民眾評論全都封殺。彭帥「被失蹤」兩周餘，在國際壓力下才用照片在網上露面。

無論張高麗和彭帥是兩情相悅，或彭女被藉權勢性侵，人們不禁會想：張高麗和王力宏、李雲迪有何不同？為什麼張高麗有「好待遇」？直率說，三個男人的醜聞都是男人管不住自己色欲，但因地位不同，處理標準、待遇和手法也天差地別。

四，中共放任網民「輿論公審」李雲迪、王力宏，有人為李雲迪抱屈說，他離婚後未再娶，基於生理需要付錢解決性需求，比用名氣勾引女孩或包養女人相對好一些；自古常有名流雅士拿這類事當風流韻事流傳。

再看中共貪官們包二奶，擁十幾個小三者比比皆是，江蘇省前建設廳長徐其耀有140多名情婦，對比李雲迪或王力宏，網路警察和官方處理卻有截然不同差別。當然，這不是說王力宏、李雲迪沒犯錯，他們的行為違背道德規範確實可議，但和官員相比，明顯有不同衡量和處理標準。

王力宏 李雲迪 張高麗

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