河濱東谷華美協會 馮彥豪獲選新會長

東谷華美協會新任會長馮彥豪。（馮彥豪提供）

河濱縣東谷華美協會近日舉行會長、理事長換屆選舉，由馮彥豪任會長，原會長李旎任理事長。協會創辦人黃樹唔表示，希望協會帶領華人 更能融入主流社會，為華人提供更多服務。

東谷華美協會上周末舉行會長、理事長選舉，選出新會長馮彥豪、理事長李旎。李旎是前任會長。馮彥豪曾擔任東谷市都市計畫委員，也曾參選市議員。他表示，會長任期內加強與市府互動，擴大成員規模，增加年輕人加入，為社區活動募集更多款項，進一步強化協會管理。

馮彥豪自2003年在東谷市居住，於2014年至2018年擔任市府都市計畫委員，2018年參選市議員。他熱愛公益關心社區，多年在學區 擔任義工。他所學專業是公共管理學並獲得碩士學位，現正攻讀博士學位。

前任會長李旎表示，她自2019年5月初擔任協會會長，共計有兩年半時間，其中多半時間在疫情中。協會除了舉辦傳統母親節、中秋節、元宵節活動，還為當地醫院、警局、消防局、學區捐贈防疫物資，舉辦線上公益講座。協會積極參與反亞裔犯罪活動，並組織成員參加人口普查 局在東谷市首次人口普查活動。目前協會有成員數千人，部分其他城市華人也來參加協會活動。

協會創辦人黃樹梧表示，協會於2018年3月成立，發展至今規模持續擴大，逐漸成為內陸地區頗有影響力的華人社團組織。