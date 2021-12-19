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獨行盜暗夜投石砸窗 60多店遭劫

編譯組／綜合報導
「暗夜巨石」的相貌與動手過程。（洛市警局）
「暗夜巨石」的相貌與動手過程。（洛市警局）

諢名「暗夜巨石」（Two O'clock Rock）的慣犯正在聖費南度谷一帶到處打砸搶，超過60家家族經營的雜貨店受害。Two O'clock Rock的由來是，這名黑人嫌犯都在凌晨2至4時動手。

影音來源: LAPD

洛杉磯市警局公布的線索指出，嫌犯為黑人男性，頭頂微禿，有時會戴眼鏡，身高5呎10吋，體重150至180磅，多半會穿深色帽衣，藍色牛仔褲，黑色鞋子。

「暗夜巨石」的相貌與動手過程。（洛市警局）
「暗夜巨石」的相貌與動手過程。（洛市警局）

犯案模式則是先熟悉附近環境，有時騎腳踏車，有時則開著舊款的Nissan Maxima或Sentra。然後他會在凌晨人少時再下手，先以大石塊砸破窗門，然後再開始清空收銀機。如果收銀機上鎖，他會連機台一起搬走。.

洛市警局公布的犯罪地點相當多，包括Devonshire、Van Nuys、North Hollywood、Topanga與West Valley等分局的轄區，以及伯班克（Burbank）與聖費南度（San Fernando）。

一名受害的店東受訪時就表示，這間3D Professional Detailing是他們家人辛辛苦苦才經營起來的，但這個大盜卻砸了他們的店，不但偷了商品，還將現金洗劫一空，真是讓人憤怒。

警方表示，民眾如欲提供線索，可與Devonshire分局幹員II J. Eastburn或C. Parchman聯絡，電話分別是818-832-0936，與818-832-0941。

黑人 洛杉磯 Nissan

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