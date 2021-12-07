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社安補助金照顧殘疾低收入者 領取者存款不得逾3000元

記者丁曙／洛杉磯報導
社安補助金是美國政府照顧殘障者和低收入者的福利。（GettyImages）
社安補助金是美國政府照顧殘障者和低收入者的福利。（GettyImages）

社會安全補助金（Supplemental Security Income，SSI）是美國政府為需要幫助的人們提供的福利金，在每個月的第一天支付，適用於65歲及以上的老人、盲人和殘疾人包括兒童，收入少或無收入的人，他們依靠這筆錢維持衣食住行等基本生活需求。2021 年，SSI領取者每人每月最高794元，夫妻共同1191元。

在大多數州，SSI補助金的領取者還可以獲得醫療援助 (Medicaid) ，支付住院費用、醫師帳單、處方藥和其他醫療費用。SSI 接受者也可能獲得食品援助，SSI 申請也可作為食品援助申請。不少晚年移民美國的華人，都享有SSI補助金。

然而，領取 SSI 補助金受到很多限制，本人必須向社安署報告自己、配偶或居住在家的孩子們，從工作中獲得的任何收入或任何其他金錢來源，包括樂透彩券中獎。如果委託他人代為領取SSI補助金，該代表人必須報告受託人、或他們的配偶所獲得的任何收入。如果是代表18 歲以下的兒童領取SSI補助金，也必須報告該兒童，從他或她的父母或兄弟姐妹收到的任何金錢。SSI領取者的銀行存款有金額限制，通常不得超過3000元。此外，他們不得在整個月或連續30天或更長時間不住在美國。

因為，SSI資金來自美國財政部的一般基金——個人所得稅、公司稅和其他稅，而不是聯邦保險繳費法 (FICA) 或自僱繳費法 (SECA) 徵收的社會安全稅，所以，SSI 計劃和社安退休金（Social Security benefits）完全不同。社安退休金領取者以前工作了至少40季，向政府繳納了足夠的社安稅，在退休後領取自己以往的投資。所以，他們的個人存款和出國等都沒有限制。而SSI 福利不是基於自己以前的工作和繳稅，而是完全享受政府的福利。

因此，很多領取 SSI 補助金的人們都感覺不便。例如，台灣移民張太太，以前每年在台灣和洛杉磯各住半年，回台灣照顧老人，在美國照顧老公。但自從領取SSI 補助金後，回台灣的時間就不能超過一個月，子女孝敬給她的錢也不能存入銀行，只好將現金藏在家中保險櫃內。

所以，有些來美國較晚的華人移民，在工作未滿40季以前不肯退休，堅持到可以領取社安退休金為止。如此，將來退休後不必申請社安補助金，晚年生活也不受限制。

退休金 福利 移民

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