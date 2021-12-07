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加州食物券 滿足溫飽、保障營養

記者丁曙／洛杉磯報導
加入CalFresh計劃的人們，可以在超市使用EBT卡購買水果、蔬菜、肉類、禽類和魚類、奶製品、麵包穀物類等。（記者丁曙／攝影）
加入CalFresh計劃的人們，可以在超市使用EBT卡購買水果、蔬菜、肉類、禽類和魚類、奶製品、麵包穀物類等。（記者丁曙／攝影）

CalFresh是加州的食物福利計劃，在聯邦稱為「補充營養援助計劃」（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP），由聯邦撥款、加州監督和縣府管理，提供低收入的工薪家庭、老年人或殘疾人士購買健康食品，滿足溫飽，保障營養。

CalFresh撥款通過「電子福利轉帳卡」（Electronic Benefits Transfer，EBT）發放，受領人可以在超市、雜貨店等用EBT刷卡購買食物，例如水果、蔬菜、肉類、禽類和魚類、奶製品、麵包穀物類等，以及其他零食。但是，不能用於購買酒精、菸草或維生素等保健品，以及非食物的日用品，例如紙製品、化妝品、盥洗用品等。在洛杉磯市有超過32個農夫市場接受EBT卡，可買到許多新鮮的水果和蔬菜。如果持卡人是遊民、殘障人士或年長者，他們還可以在參與CalFresh計劃的餐廳，使用EBT卡購買熱餐和飲料等。

CalFresh福利只適用於美國公民或合法永久居民，申請人需有社安號（SSN），還需滿足以下相關條件：在美國居住滿五年；或正在接受與殘疾相關的援助或福利，無論何時入境；或18歲以下享有合法永久居留資格的未成年人。

CalFresh申請以家庭為單位，所有在一起生活吃住的人們被劃為一個CalFresh家庭，例如配偶、22歲以下共同生活的孩子等。申請資格包括本人當前的銀行存額（儲蓄和支票合計）低於2001元，或者低於3001元，但是與一個或多個60歲及以上的老人同住。自2019年10月1日起，加州CalFresh的食物券，一人家庭每月最多發給194元，兩人家庭355元，三人家庭509元，四人家庭646元，五人家庭768元，六人家庭924元......

此外，自2019年6月1日起，加州領取「補充安全收入SSI」的人們，也有資格申請CalFresh福利。

但是，加入CalFresh計劃的人們需要遵守一些規則。例如，參加某些就業和培訓活動，找工作、參加社區服務或上學等。如果因為健康、懷孕等不能參加，需要報告當地福利部門。

申請CalFresh福利，需要提交相關文件，例如，工資單、家庭資產清單、房租合同、房產稅單、社安卡等。申請人需要下載申請表，填寫後並提交給所在縣的福利局（County Welfare Department），或者直接在線填寫申請提交，登錄Benefitscal.com網站。

然而，加州食物券制度也存在某些漏洞，長期為人詬病。有少數領取者並不是真窮，而是將自己的存款掛在子女親友的名下，表面上看似不名一文，因而取得了領取食物券的資格。華人社區也早有議論，披露某些人領取食物券，但平時開名車、吃補品、穿名牌，濫用納稅人的血汗錢。

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