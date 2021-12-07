加州現金補助計劃 幫助養未成年子女

加州CalWORKs計劃撫養有需要的家庭孩童。(GettyImages)

加州 現金補助計劃是一項公共援助計劃，全稱「加州工作機會和對兒童的責任」（CalWORKs），為有受撫養子女且需要幫助的加州家庭提供現金援助。該計劃由加州社會服務廳（California Department of Social Services，CDSS）主管，服務全州所有58個縣，並由各縣福利 局運作，服務當地的家庭。

如果一個家庭幾乎沒有現金，但需要為住房、食物、公用事業、衣服或醫療服務付錢，可能有資格獲得短期幫助。申請後獲得批准的家庭，每月都會收到錢，用以支付住房、食物和其他必要費用。

一個家庭每月領取的援助金額取決於多種因素，包括符合條件的人數，以及任何這些家庭成員的特殊需求。具體要求包括申請人的公民身份、年齡、收入、資源、資產和其他因素。一般而言，服務適用於單親、殘疾或死亡，而缺乏照顧的有孩子的家庭；或者父母雙方都在，但主要收入者失業，有孩子需要撫養的家庭；以及寄養兒童的貧困看護家庭。

符合加州 CalWORKs 的資格，申請人必須是加州居民，並且是美國公民、合法居住的外國人，當前處於失業或未充分就業 及收入低或極低狀況。他們還必須符合以下條件之一：

•受助兒童必須喪失了父母的支持或照顧，雙親中至少一人已故，或者身體或精神上無行為能力；或者申請人的父母沒有工作或每月工作少於100小時； 或者經常不在家。

•兒童可能有資格在18歲生日之前參加 CalWORKs，或年滿18歲並在全日制高中或職業學校學習，預計在19歲生日之前完成學業。

•財產——孩子和父母的財產必須符合以下限制：

•一個沒有老人的家庭，但可能擁有10,221美元的個人和不動產。

•一個有老人（60歲或以上）的家庭，可能擁有15,317美元的個人和不動產。家具、服裝和電器除外。

•家庭住宅是豁免的，但前提是家庭成員必須住在這裡，以及可以擁有一輛價值不超過25,483 美元的汽車。

•居住 – CalWORKs 計劃沒有長期居住要求。在加州居住並打算繼續住在加州的家庭可能有資格。家庭成員必須是美國合法居民。

加州政府福利部門依據家庭受撫養的未成年人口，確定申請人能否獲得「最高援助付款」 (Maximum Aid Payment，MAP) 金額，並且分為非豁免（Non-exempt）和可豁免（Exempt）兩類。有能夠工作的成年看護人的家庭的最高援助支付水平，低於有不能工作的成年看護人的家庭的最高援助支付水平，稱為非豁免MAP的級別。當家庭中的成年人由於暫時或永久喪失工作能力而無法工作時，或者因為成年人是上高中的青少年父母，家庭會收到更高的補助金額，被稱為豁免MAP級別。他們可以領取的金額詳見附表。

有關申請CalWORKs計劃詳情，登錄加州社會服務廳（CDSS）網站：https://www.cdss.ca.gov/calworks