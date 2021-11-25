節日季善用DMV 讓旅行更便捷

歲末假季來臨合家開心自駕遊。（Solsken Communications）

歲末節日季到來，民眾無論是計畫開車出行或乘坐飛機，都將可以如何通過加州 車輛管理局(DMV )網上服務、DMV自助服務機及DMV商家合作夥伴自動辦理（BPA）項目，瞭解乘坐飛機需要哪些證件，可使旅行更便捷。

問：這個節日季從加州飛到另一個州,是否需要使用全真駕照 （REAL ID）來乘坐國內航班嗎？

答：這個節日季出行不需要全真駕照乘坐國內航班或者進出聯邦機構，因為執行日期已推遲至2023年5月3日。但是，DMV仍強烈建議所有加州人盡早去辦理全真駕照，可以提供預約。如果沒有預約，也可以在網上查看DMV辦事處的等待時間。好消息是，消費者可以在網上完成REAL ID的申請，然後本人親自到訪DMV辦事處完成手續即可。申請REAL ID所需的文件，可查閱CaliforniaREALID.org。

問：車輛登記過期，如果節前沒時間去DMV，可以在網上續延（Renew）嗎？

答：當然可以。想在這個節日季避免排隊，就應在網上續延車輛登記。DMV提供一系列的網上服務，幫助消費者輕鬆、高效完成業務辦理。從續延車輛登記到更改地址，再到駕駛執照續期等，可以到dmv.ca.gov/portal/dmv-online/查看網上服務清單。

除了網路服務，DMV還提供其他方式來完成一些業務的辦理，減少來訪DMV辦事處的次數節省時間，其中包括DMV自助服務機以及商家合作夥伴自動辦理（BPA）地點。

DMV自助服務機是一個獨立的自助觸屏設備，可以為辦理不同的DMV業務提供指導——從登記續延及付款到上交保險證明。消費者可上https://www.dmv.ca.gov/portal/locations/kiosks/ 查看DMV自助服務機的地點列表。