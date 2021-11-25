我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

節日季善用DMV 讓旅行更便捷

【本報訊】
歲末假季來臨合家開心自駕遊。（Solsken Communications）
歲末假季來臨合家開心自駕遊。（Solsken Communications）

歲末節日季到來，民眾無論是計畫開車出行或乘坐飛機，都將可以如何通過加州車輛管理局(DMV)網上服務、DMV自助服務機及DMV商家合作夥伴自動辦理（BPA）項目，瞭解乘坐飛機需要哪些證件，可使旅行更便捷。

問：這個節日季從加州飛到另一個州,是否需要使用全真駕照（REAL ID）來乘坐國內航班嗎？

答：這個節日季出行不需要全真駕照乘坐國內航班或者進出聯邦機構，因為執行日期已推遲至2023年5月3日。但是，DMV仍強烈建議所有加州人盡早去辦理全真駕照，可以提供預約。如果沒有預約，也可以在網上查看DMV辦事處的等待時間。好消息是，消費者可以在網上完成REAL ID的申請，然後本人親自到訪DMV辦事處完成手續即可。申請REAL ID所需的文件，可查閱CaliforniaREALID.org。

問：車輛登記過期，如果節前沒時間去DMV，可以在網上續延（Renew）嗎？

答：當然可以。想在這個節日季避免排隊，就應在網上續延車輛登記。DMV提供一系列的網上服務，幫助消費者輕鬆、高效完成業務辦理。從續延車輛登記到更改地址，再到駕駛執照續期等，可以到dmv.ca.gov/portal/dmv-online/查看網上服務清單。

除了網路服務，DMV還提供其他方式來完成一些業務的辦理，減少來訪DMV辦事處的次數節省時間，其中包括DMV自助服務機以及商家合作夥伴自動辦理（BPA）地點。

DMV自助服務機是一個獨立的自助觸屏設備，可以為辦理不同的DMV業務提供指導——從登記續延及付款到上交保險證明。消費者可上https://www.dmv.ca.gov/portal/locations/kiosks/ 查看DMV自助服務機的地點列表。

DMV 駕照 加州

上一則

安大略機場 旅客近疫情前水平

下一則

饅頭基金會攜台美商會 感恩節送暖

延伸閱讀

誰說車市缺貨? 德州「車商」一天出售2000輛車

誰說車市缺貨? 德州「車商」一天出售2000輛車
加州歹徒快閃搶劫 警惕年底繼續作亂

加州歹徒快閃搶劫 警惕年底繼續作亂
節日季出行—DMV網上服務使旅行更便捷

節日季出行—DMV網上服務使旅行更便捷
南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客
灣區數處商場集體搶劫 紐森：不能接受 加派警力巡邏

灣區數處商場集體搶劫 紐森：不能接受 加派警力巡邏
加州選區重劃草案不利亞裔 快聯署發聲

加州選區重劃草案不利亞裔 快聯署發聲

熱門新聞

宋雲帆在洛杉磯的富人區花1200萬元為自己購置了一處豪宅。（MLS圖片）

27歲華裔創業者 買1200萬豪宅

2021-11-20 02:20
汽車撞進南加鬧市區中餐廳。（讀者提供）

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

2021-11-18 22:06
11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
楊信（右）、楊紹培（左）父子聯手在居家用品市場，各自攻下一片天。（記者謝雨珊／攝影）

跳蚤市場擺攤發跡 華裔父子銷垃圾桶稱霸美國

2021-11-18 02:20
「尚氣與十環傳奇」美國熱賣，劉思慕前景看俏。（歐新社資料照片）

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

2021-11-17 02:20
最近南加州華人餐廳行業可謂經歷多事之秋。（讀者提供）

世說新聞／疫情又人禍 中餐館慘歷多事之秋

2021-11-20 17:40

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光