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開發商砸5億「挖白金」南加沙頓海變身乾淨鋰寶庫

編譯組／綜合報導
澳洲開發商Controlled Thermal Resources，在南加州帝王谷、距離沙頓海（Salton Sea）一哩處開始鑽探「白金」鋰礦。（Controlled Thermal Resources網頁）
澳洲開發商Controlled Thermal Resources，在南加州帝王谷、距離沙頓海（Salton Sea）一哩處開始鑽探「白金」鋰礦。（Controlled Thermal Resources網頁）

荒漠和鹹水湖也可創造「白金」和用地熱發電。一項耗資5億元的「地獄廚房」（Hell's Kitchen）計畫，經過多年醞釀，終於在南加州帝王谷（Imperial Valley），距離沙頓海（Salton Sea）僅一哩處正式開始。來自澳洲開發商Controlled Thermal Resources，準備利用這個過熱的鹹水庫，生產再生能源和鋰（lithium），鋰是電動車電池的重要成分。

鋰是電動車電池重要成分

洛杉磯時報報導，開發商11月在這個以灰塵和腐爛聞名的地方，架設巨大鑽探機進入數千呎地下岩石，鑽探第一口鋰和地熱發電井，因深海鹹水富含豐富的鋰和其他有價礦物質，得到包括通用汽車在內的投資者數百萬元的支持。

若這項計畫成功，帝王谷可望成為對應氣候變化的強棒重地，也將成為美國第二家商業用鋰能源生產商。與依賴天候和時間的太陽能與風力電廠不同，它還將全天候生產清潔的地熱電力。

Controlled Thermal首席營運官特納（Jim Torner）說，「我們可以做到，現在的問題是可以做得多好。」目前一切都進行順利。探鑽達到900呎深度，正朝4000呎邁進，調查顯示，溫度至少達華氏600度。「若幸運的話，我們會在約40天前完成鑽探，但目前一切未知」，特納說。

該地區已有11座地熱發電廠，替加州和亞利桑那州生產零碳排放的清潔能源，他們利用天然地熱熱點，地核熱能向外輻射，使地下岩層中的水變暖。

開發商在沙頓海（Salton Sea）鑽探「白金」鋰礦和發電。將過熱的水帶到地表...
開發商在沙頓海（Salton Sea）鑽探「白金」鋰礦和發電。將過熱的水帶到地表，壓力下降使水從液體「閃蒸發」變成氣體，產生蒸氣帶動發電機發電。過程結束時，鹹水重新注入地下，補充水庫。（Controlled Thermal Resources網頁）

能源公司探鑽過程，將過熱的水帶到地表，在那裡，壓力下降使水從液體「閃蒸發」變成氣體，產生蒸氣帶動發電機發電。過程結束時，鹹水重新注入地下，補充水庫。

這項技術價格昂貴，多年來一直停滯不前。然而，若鋰電池需求沒那麼旺盛，地獄廚房計畫可能不會達到這個階段。

通用 2035年前停售汽油車

據悉，通用汽車公司計畫至2025年推出30款電動車，2035年前停止銷售汽油燃料汽車，這與加州州長紐森（Gavin Newsom）目標一致。

福特汽車預計未來幾年，在電動車上投資220億元，包括全電動F-150 Lightning卡車等。整體來說，根據「消費者報告」稱，至2024年，將有近百輛純電動車上市。

隨著價格下降，電池在尋求停電保險的家庭中，也變得流行起來。加州目前已有6萬個住宅電池（residential batteries）使用，隨著氣候變化引發更極端的山火和風暴襲擊電網，此數字將大幅增加。

這些儲能系統需使用大量的鋰。供應商預計，這種俗稱「白金」的能源需求，將從今年的42萬9000噸，增加至2030年的237萬噸。

全球鋰多不環保 此區除外

目前全球大部分鋰，來自南美洲破壞性的蒸發池和澳洲硬岩礦。美國建造鋰礦的方案，如內華達州聯邦土地上Thacker Pass計畫，與死亡谷國家公園外鑽探計畫，則面臨環保主義者和原住民部落強烈反對。

南加州帝王谷的沙頓海（Salton Sea）附近有豐富的「白金」鋰礦。 (加州...
南加州帝王谷的沙頓海（Salton Sea）附近有豐富的「白金」鋰礦。 (加州水資源局網頁)

相比之下，帝王谷鑽探計畫，幾乎無環境問題。長期以來，開發商試圖從溶解在沙頓海深處鹹水中的礦物質中獲利，然開發商多年來，被經濟不景氣或鹹水高度腐蝕性，開發計畫屢受挫敗。

如今，Controlled Thermal與資金雄厚的鋰提取公司Lilac Solutions合作，支持者還包括比爾蓋茲（Bill Gates）和貝佐斯（Jeff Bezos）。2024年預計生產2萬噸氫氧化鋰，最終達到每年生產30萬噸，然而人類對鋰的需求，將仍源源不絕。

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