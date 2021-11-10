洛杉磯尾隨搶劫暴增 市警局示警

Melrose Avenue居民Alexa Meza陳述當地情況。（KTLA）

搶劫歹徒在洛市中心的珠寶街、Melrose Avenue的時尚區，或高價商店鎖定下手目標後，尾隨被害人返家，並趁其不留意時突然上前搶劫名貴財物。由於類似案件近日愈來愈多，洛杉磯 市警局（LAPD）發出警示，要民眾注意不明尾隨車輛，並冷靜應對歹徒威脅。

LAPD的通報中指出，該局的搶劫兇殺組發現這類案件近來異常暴增，被害人往往是嫌犯鎖定後尾隨到家，被害人先前可能才剛逛完Melrose Avenue，市中心的珠寶區，或離開夜店或高檔餐廳。

歹徒要的多半是高價物品，如珠寶、手錶、皮包等。在鎖定目標後，歹徒通常尾隨被害人返家或到工作場所，然後在他們下車、沒有防備時動手。LAPD已經逮捕到一些嫌犯，但未說明具體人數。

警方的建議包括兩部分，一是離開店家時提高警覺，二是真的碰到搶匪時應該與不該做的事。

提高警覺部分，警方建議：

*應該注意周遭環境，離開車子前注意附近有沒有不尋常跡象，離開餐廳、店家、商場或夜店時也該注意不尋常的人事物。

*在外面時，留心錢不露白，不要輕易拿出錢包、珠寶、手錶或其他名貴物件。

*所有可疑事跡都應該記下並回報警方，情況許可時，最好記下可疑人物或車輛的特徵。

*萬一覺得被跟蹤時，最好打911 報警並將車輛開往最近的警局。

碰到搶劫時，警方建議：

*不要抵抗，配合歹徒，但細心默記對方特徵。

*事後立刻打911報案，並在警察 趕到錢，記下還能記得的細節，包括歹徒與車輛的特徵。

*不要尾隨或追逐嫌犯車輛，以免對方報復。