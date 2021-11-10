我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

洛杉磯尾隨搶劫暴增 市警局示警

編譯組／綜合報導 
Melrose Avenue居民Alexa Meza陳述當地情況。（KTLA）
Melrose Avenue居民Alexa Meza陳述當地情況。（KTLA）

搶劫歹徒在洛市中心的珠寶街、Melrose Avenue的時尚區，或高價商店鎖定下手目標後，尾隨被害人返家，並趁其不留意時突然上前搶劫名貴財物。由於類似案件近日愈來愈多，洛杉磯市警局（LAPD）發出警示，要民眾注意不明尾隨車輛，並冷靜應對歹徒威脅。 

LAPD的通報中指出，該局的搶劫兇殺組發現這類案件近來異常暴增，被害人往往是嫌犯鎖定後尾隨到家，被害人先前可能才剛逛完Melrose Avenue，市中心的珠寶區，或離開夜店或高檔餐廳。 

歹徒要的多半是高價物品，如珠寶、手錶、皮包等。在鎖定目標後，歹徒通常尾隨被害人返家或到工作場所，然後在他們下車、沒有防備時動手。LAPD已經逮捕到一些嫌犯，但未說明具體人數。 

警方的建議包括兩部分，一是離開店家時提高警覺，二是真的碰到搶匪時應該與不該做的事。 

提高警覺部分，警方建議：

*應該注意周遭環境，離開車子前注意附近有沒有不尋常跡象，離開餐廳、店家、商場或夜店時也該注意不尋常的人事物。

*在外面時，留心錢不露白，不要輕易拿出錢包、珠寶、手錶或其他名貴物件。

*所有可疑事跡都應該記下並回報警方，情況許可時，最好記下可疑人物或車輛的特徵。

*萬一覺得被跟蹤時，最好打911報警並將車輛開往最近的警局。 

碰到搶劫時，警方建議：

*不要抵抗，配合歹徒，但細心默記對方特徵。

*事後立刻打911報案，並在警察趕到錢，記下還能記得的細節，包括歹徒與車輛的特徵。

*不要尾隨或追逐嫌犯車輛，以免對方報復。

911 警察 洛杉磯

上一則

銷售偽造新冠疫苗卡 洛縣一婦女被捕

下一則

洛僑中心i-Taiwan體驗營 參訪洛杉磯四家台商企業

延伸閱讀

加州占全美最貴房市的70%　洛縣21個郵區排名全美前100

加州占全美最貴房市的70%　洛縣21個郵區排名全美前100
反洛杉磯市府疫苗令 數千公務員上街示威

反洛杉磯市府疫苗令 數千公務員上街示威
明年洛港遊輪出航破紀錄 票價折扣大

明年洛港遊輪出航破紀錄 票價折扣大

高級運動腕錶Piaget Polo系列 煥然一新

高級運動腕錶Piaget Polo系列 煥然一新
洛市疫苗新規 較洛縣他市嚴格

洛市疫苗新規 較洛縣他市嚴格
洛杉磯捕獲野生李敏鎬用餐 仔細一看...是3男神聚會

洛杉磯捕獲野生李敏鎬用餐 仔細一看...是3男神聚會

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
Susan說，因經濟拮据，她和先生S（右）六年多前協議假離婚，再和別人假結婚，掙錢之後重新結婚生活，期間兩人感情一直良好，這是去年底S為她的生日宴席慶祝。（S女士提供）

為錢假離婚另假結婚 少夫假戲真做棄元配

2021-11-04 02:20
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排