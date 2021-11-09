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台灣女留學生車禍粉碎性骨折坐輪椅 夫盼眾籌度難關

記者李雪／洛杉磯報導
事發後Eleanor Wang駕駛的車被撞毀。她是小提琴手和鋼琴手。（張先生提供）
事發後Eleanor Wang駕駛的車被撞毀。她是小提琴手和鋼琴手。（張先生提供）

日前一位來自台灣的音樂專業女學生遭遇嚴重車禍，全身多處粉碎性骨折。同樣以留學生身分來美的丈夫，質疑警方調查不完整，完全沒有問過妻子一方的說法，就判定是她的過錯。他的妻子在車禍發生一個多月後，還不能自行移動，必須坐在輪椅上。由於無法站立，且他們在此沒有其他親人，需要他花較多時間照顧和去醫院復健。他因此為妻子建立眾籌頁面，希望求助於社會先解決醫療費用。

張先生表示，太太Eleanor Wang於9月22日，獨自從奇諾岡（Chino Hill）租屋開車出門，剛在家附近一個轉彎出來，結果被一輛高速駛來的車攔腰撞上。他說，事發的路段平日車很少，大家速度都很快，可能因為有坡度高高低低，所以視線不佳。雖然太太這一邊是轉彎且有「stop sign」（停車標），但當時她其實已經轉完，並在中間車道（middle lane），撞擊的地點也是在中間車道。

他表示，另一輛車的車主聲稱，自己是為了閃避才撞到中間那條道路上，對此他表示非常不解，因為據太太描述當時路上並沒有別的車輛需要避讓。而警察只向對方車主問話，完全沒有問他的太太，就在報告中寫是太太的錯，這令他非常生氣。當他對警局報告提出質疑時，警察卻表示已經問過雙方了。

他表示，當時太太傷勢嚴重直接被送進加護病房（ICU），那樣的身體狀況警察根本不可能問話，但警察之後也再也沒有來問過其妻關於當天的事發經過。保險公司也以警察報告為準，認為有停車標就算張太太的過失。張先生表示畢竟他當時又不在現場，對此也無力辯駁。

張先生表示，太太當時因為車側面直接被高速撞擊，所以造成她左邊八根肋骨、鎖骨、肩膀、髖關節、大腿都骨折，而且基本上都是粉碎性骨折，右邊的髖關節也有骨折。事發過去已經一個多月，太太還不能自行移動，並因為肩膀也都斷了，手不能壓重，也不能拄拐杖，只能靠輪椅。醫師目前也不確定何時可以恢復，預計可能需要一、兩年，上周拍X光看起來，恢復速度並不太樂觀。

他提到，夫婦倆人都是學音樂，2017年從台灣來美國唸書，目前太太還未畢業，在富樂頓州大（Cal State Fullerton) 讀書。最讓倆人擔心的是以後拉小提琴、彈鋼琴會受到影響，因為「妻子是靠這個吃飯的」。妻子看起來在漫長的恢復期都難以工作，而張先生也必須全天在家照護她，經濟狀況堪憂。手術後的第一筆帳單大約要付近5000元，目前復健的帳單還沒收到，他擔憂未來的恢復期還會有更多的醫療和生活支出。

張先生為妻子建立了眾籌頁面https://gofund.me/62560e14，希望社會好心人士捐助，幫助夫妻倆人度過難關。

警察 台灣 帳單

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