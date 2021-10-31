我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

龍鳳杯藝術品聯展 收藏家展出精品

【本報訊】
第六屆「龍鳳杯」美國洛杉磯書畫文玩藝術品聯誼展暨易經論壇召開。(主辦單位)
第六屆「龍鳳杯」美國洛杉磯書畫文玩藝術品聯誼展暨易經論壇召開。(主辦單位)

第六屆「龍鳳杯」美國洛杉磯書畫文玩藝術品聯誼展暨易經論壇召開，參與展出的書畫藝術品、文玩收藏品有上百件，書畫家、藝術家、文玩收藏家們介紹和展示了自己的作品和藏品，易經學者分享研究心得，他們一起走過了疫情的陰霾，共同打造一席藝術的盛宴。

世界龍鳳文化藝術聯合會會長劉光菊（菊子）致開幕辭。參與本次論壇的的書畫藝術家、易研家、文玩收藏家有：劉光菊（菊子）、何念丹、崔國建、彭南林、Tiffany段、孫曉華 、王志剛 、陳金秀、冰人、劉慧紅、王敏、郭小星、李卓怡等。洛杉磯知名收藏家Simon，王先生、方園成、曲衛綱夫婦到場支持。本展會由雙語主持人南林擔當。

國畫家何念丹代表參展畫家致辭，帶來了自己在疫情期間創作的百鹿圖長卷參展。易經研究者崔國建代表易經論壇嘉賓講話，展示了自己的書法佳作。中國國家一級書法家孫曉華代表參展書法家講話，並展示了自己的獲獎書法佳作。曲衛綱代表參展收藏家講話，並展示了自己的精美收藏品。國際工藝陶藝大師劉慧紅為配合「龍鳳杯」主題，特別帶來了以龍為主題的陶藝品參展。

下半場易經論壇，由崔國建、菊子分享易經研究心得，並與聽眾互動回答有關易經的討題。

書法 疫情 洛杉磯

上一則

萬聖節派對傳槍響 巴沙迪那一女中彈 一女被砸頭受傷

下一則

福克斯21世紀前副總裁關清 11月1日西來大學講商業預測

延伸閱讀

名車遊行募款 支持反人口販賣 名表商李兆佳召集 逾30輛相挺

名車遊行募款 支持反人口販賣 名表商李兆佳召集 逾30輛相挺
慶祝世界摺紙日 亞藝博物館展11佳作

慶祝世界摺紙日 亞藝博物館展11佳作
華裔家長辦環保社區壁畫展 垃圾變身藝術品

華裔家長辦環保社區壁畫展 垃圾變身藝術品
玻璃南瓜

玻璃南瓜
世界摺紙日 舊金山亞藝博物館展出佳作

世界摺紙日 舊金山亞藝博物館展出佳作
第六屆龍鳳杯書畫文玩藝術品聯展暨易經論壇召開

第六屆龍鳳杯書畫文玩藝術品聯展暨易經論壇召開

熱門新聞

美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
日前拜登政府宣布，美國自11月8日起取消對中國在內的33國旅客入境限制。（CBP提供）

世說新聞╱綠卡逾期返美 11月後恐更難

2021-10-23 14:34
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34
窗戶玻璃忽然因熱脹冷縮自己出現一道裂紋。（王太太提供）

華人買新屋不到一年 屋簷漏水、窗裂沙入

2021-10-23 02:19

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲

李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便