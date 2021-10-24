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「魷魚遊戲」洛杉磯韓國城快閃 千人同樂 重現「123木頭人」

記者謝雨珊高梓原／洛杉磯報導
話題性滿滿的「123木頭人」玩偶造型也在現場亮相。（記者謝雨珊／攝影）
話題性滿滿的「123木頭人」玩偶造型也在現場亮相。（記者謝雨珊／攝影）

Netflix播放的南韓劇集「魷魚遊戲」推出後瞬間成為全球熱門話題，觀影人數破億，在世界各地舉辦的快閃店更是引發萬人空巷的空前熱度。23日Netflix在洛杉磯韓國城（K-Town）舉辦了一場「浸入式粉絲遊戲見面會」，現場吸引了逾千名粉絲參與、拍照。影劇中話題性滿滿的「123木頭人」小女孩玩偶造型也在現場「露面」。

穿著劇中服裝的民眾在現場參與遊戲、氣氛滿檔。（記者謝雨珊／攝影）
穿著劇中服裝的民眾在現場參與遊戲、氣氛滿檔。（記者謝雨珊／攝影）

當天從上午就開始的活動持續至下午5時，地點位於在韓國城「Love Hour」餐廳停車場。快閃活動，吸引了數千人到場參與和互動。現場設置了與劇情中完全相同的遊戲環節，最為吸引眼球的莫過於本劇中第一個集體遊戲——「123木頭人」。

現場工作人員隨機抽取與劇情中相同數字的456名觀眾，大家均換上綠色制服參與遊戲，而本劇中最有話題性的小女孩玩偶造型也在現場亮相。隨著詭異的音樂響起，參與者便一起向小女孩玩偶進發，現場「執法」的多位「粉紅衣士兵」，則注視著每一位參與者一舉一動，當有人在音樂停止時繼續動作便會遭到「大聲呵斥」並隨即淘汰。不過在影片中相當血腥恐怖的「死亡淘汰」，在當天卻引發全場陣陣歡笑。參與者相當配合演出，在被淘汰時「跪求」、「哭訴」的畫面都讓在場粉絲忍俊不禁。

當天活動吸引了不少亞裔、華裔劇迷到場，家住阿罕布拉市的林小姐就是其中之一。她表示，「魷魚遊戲」在全球風靡，不僅因為演員演技，而且影劇用一種「極端娛樂」的方式，深刻揭露了當前的種種社會現象，所以很容易在大家心中產生共鳴和反思。不僅影劇本身吸粉，她最佩服的是該劇團隊對劇中出現的相關服飾、配飾的後續運作，如今儼然已在全世界帶動了一波時尚風潮。能在「家門口」近距離看到情景重現，所以第一時間邀約好友來湊熱鬧。

現場不少粉絲參與遊戲且還能品嘗美食。（記者謝雨珊／攝影）
現場不少粉絲參與遊戲且還能品嘗美食。（記者謝雨珊／攝影）

魷魚遊戲 Netflix 亞裔

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