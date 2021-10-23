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報告：亞裔買賣車輛、健康產品最常被騙

記者謝雨珊／洛杉磯報導
FTC保護消費者局主管Monica Vaca。（會議截圖）
FTC保護消費者局主管Monica Vaca。（會議截圖）

聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission，簡稱FTC) 上周出台「服務有色人種社區」的一份報告，該份報告披露了有色人種消費者最常被坑的詐騙手法等。FTC保護消費者局主管Monica Vaca表示，2020年數據顯示，亞裔最常舉報的詐騙案件包括車輛買賣、健康產品等。

聯邦貿易委員會從舉報案件、各大執法機構等，取得過去五年有色人種的消費方式及習慣等數據，並對他們被詐騙的常見方式進行了研究。Monica Vaca於22日在少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）會議上表示，根據2020年數據顯示，由於新冠疫情肆虐，亞裔族群經常被「健康產品」或「防疫產品」詐騙者誘惑上當。有些消費者則被車輛銷售者，竄改頭期款繳款金額。

其實就車輛買賣詐騙來說，不只亞裔是受騙族群，西裔及非裔更是車輛買賣詐騙者的主要被害族群。Vaca舉一案例說，某汽車買賣平台經理，故意提高價格向西裔及非裔客戶銷售汽車，並在當事人情況不明時，蓄意更改一些文書加價。後來該平台遭舉報，FTC介入調查，迫使該平台最終總計退款150萬元給受騙消費者。另有群體遭到偽冒政府單位的集團詐騙，也有群體則是被涉及銀行、貸款、信用及討債等金融項目所騙。

。Vaca強調，信用卡（credit card) 是目前最能保障消費者的付款方式，例如：消費者遭詐騙後，信用卡公司有能力協助追回退款。然而，若是消費者用現金或禮卡支付，被騙後則較難追回。至於現金卡/扣帳卡的保障性也不及信用卡。

FTC消費者及商業教育部門律師Rosario Mendez。（會議截圖）
FTC消費者及商業教育部門律師Rosario Mendez。（會議截圖）

FTC消費者及商業教育部門律師Rosario Mendez表示，任何人遭消費詐騙，都可上FTC官網舉報。舉報網頁為ReportFraud.ftc.gov。消費保障相關詳情可上consumer.ftc.gov查詢。

詐騙 亞裔 信用卡

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