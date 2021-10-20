物價連連上漲 南加華人省錢有道

時下物價漲得離譜，華人多有節儉支出方法。（記者啟鉻／攝影）

南加華人 近來多抱怨物價連連上漲，不堪忍受，導致家庭財務支出增多。不過因華人家庭傳統崇尚節儉，平時喜歡積蓄，所以在應對物價上漲都有一套自己的方法。一些家庭也願意與大家分享，共度時艱。

居住聖蓋博谷東區的于女士有四個小孩，均在上初中和小學。她表示，物價上漲對家庭支出影響很大，比如陪四個孩子去吃普通一頓，也要花費70多元。所以現在就盡量減少外出就餐，並將以往每周兩次外出就餐，減少到每周一次，或者兩周一次，同時也多在家裡做飯給孩子們吃。還有就是孩子們穿的衣服，三個男孩的衣服盡量「傳承」，不至於大孩子穿過的衣服就馬上丟掉。

南加內陸通膨較其它地區嚴重，住河濱市的劉女士表示，生活中崇尚節儉杜絕浪費是華人優良傳統，在物價高漲下，平時養成節儉習慣大有益處。比如很多人點外賣時，一些底料會隨意丟棄。但她為了節省開支，將剩餘底料再添加其它蔬菜 或食材再加工，這樣不僅節省開支，也可以再享受一次美食。就像訂川菜外賣，就可以利用底料再加工。

王女士在華人聚居城市生活多年，與先生年近七旬。她說，經歷過多次物價上漲情況，這次感覺漲幅特別多。為了節省開支，生活中非必要開支就盡量減少，必要開支比如老年人營養品、補品等需要購買。其它生活消費品，比如到超市購物，就會留意各超市折價券，這樣可以多節省一些。

作家劉加蓉則將節省的錢都用於救助流浪貓。所以生活中的不是緊要消費，她就盡量節省支出。她因廚藝好，總在家裡煮飯。一些蔬菜如韭菜、絲瓜等，自己的菜園就可以栽種，節省到超市購買這類蔬菜的支出。

赫汝帕谷居民張女士則表示，由於午後4至9時電費較貴，她就避開高峰時間洗衣，平時注意節水、節電，減少外食等。疫情中並與先生養成只吃兩頓飯的習慣，也相應節省了支出。

園藝專家許希聖表示，大家養成園藝種植好習慣，不只陶冶性情，增加園藝知識，在現在通膨的形勢下，也可節省日常購買蔬果的開支。比如很多園藝愛好者在庭院種植黃瓜、瓠瓜、苦瓜及南加時令水果。而為了讓大家互相交流，他還在自家院落舉辦小型農夫市場，最多時有百餘人參加。