我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

1年奪949命！加州「反酒駕母親」 推步行籌款

洛杉磯訊
加州「反酒駕母親」（Mothers Against Drunk Driving，簡稱MADD）將在加州各地舉辦標誌性的籌款步行活動。（MADD臉書）
加州「反酒駕母親」（Mothers Against Drunk Driving，簡稱MADD）將在加州各地舉辦標誌性的籌款步行活動。（MADD臉書）

「反酒駕母親」（Mothers Against Drunk Driving，簡稱MADD）加州辦公室，將在加州各地舉辦標誌性的籌款步行活動，健行活動從9月18日至11月6日，南加地區於11月6日在長堤舉辦，現已開始報名。

全程5K的步行活動是MADD重要的籌集資金，並支持消除酒後駕車的運動。

MADD為全國性的非營利組織，始於1980年一位悲傷的母親，如今已進入第41年，挽救了超過 40萬條生命，並為超過84萬名受害者提供服務。MADD加州執行董事Pat Rillera表示，疫情後發生多起車禍，比如在今年5 月 29 日，足球明星和前格倫多拉高中榮譽學生Kerry Welsh因車禍喪生。

根據2019年統計，加州有949人在酒後駕車撞車事故中喪生。在全國有超過 1萬人因酒後駕車喪生，另有 29萬人在酒後駕車撞車事故受傷。事實上，三分之二的人一生都會受到酒駕事故的影響。

Walk Like MADD為受害者和倖存者提供一個安全的地方來紀念他們的親人，並幫助籌集資金，以幫助拯救生命並為加州車禍受害者提供服務。步行活動今年將在全國90多個城市舉行。

南加地區的訊息，可登錄https://www.walklikemadd.org/index.cfm?fuseaction=donorDrive.event&eventID=1213查詢。

加州 車禍 南加

上一則

建材裝修大展／10/14 上午 鄭德倫 應邀講解如何從舊屋翻新/投資拍賣屋/SB9法案來獲利

下一則

建材裝修大展／10/14 下午皇佳商業銀行Aaron Guan 應邀主講：住宅抵押/增建/加建 貸款

延伸閱讀

加州禁玩具依性別陳列 德州諷: 不會出現那種情況

加州禁玩具依性別陳列 德州諷: 不會出現那種情況
加州強制疫苗規定 拓展至非居家看護

加州強制疫苗規定 拓展至非居家看護

加州小飛機墜毀 波及住宅 至少2死2傷

加州小飛機墜毀 波及住宅 至少2死2傷
加州大型門市 玩具禁依性別展示

加州大型門市 玩具禁依性別展示
紐森簽新法 禁瓦斯驅動除草機、發電機

紐森簽新法 禁瓦斯驅動除草機、發電機
加州成年人 可納父母入個人健保

加州成年人 可納父母入個人健保

熱門新聞

艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加華人聚居的羅蘭崗及其附近地區，一天內接連發生Knock knock burglary。（取材自Ring）

世說新聞／華人屋主接連被盜 竊賊竟是年前同一夥

2021-10-09 13:01

超人氣

更多 >
影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中
宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治