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南加州台灣旅館同業公會講座 14日談疫情下經營策略

記者張宏／洛杉磯報導
南加州台灣旅館同業公會將於10月14日星期四上午10時到下午1時舉辦兩場講座，內容包括疫情下旅館經營策略及2021商業保險風險控管。（旅館公會提供)
南加州台灣旅館同業公會將於10月14日星期四上午10時到下午1時舉辦兩場講座，內容包括疫情下旅館經營策略及2021商業保險風險控管。（旅館公會提供)

南加州台灣旅館同業公會將於10月14日上午10時到下午1時，在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦兩場講座，內容包括疫情下旅館經營策略，及2021商業保險風險控管。旅館公會感謝洛杉磯華僑文教中心場地支持，疫情期間攜手前行舉辦座談會。

此次全球遭受新冠疫情擴散及肆虐影響，許多產業遭受嚴重打擊，尤以旅館業受創最重。為了讓公會業者和會員獲得更多資訊支持和幫助，這次演講分別是由副理事長徐明豐（Peter Zen）主講「疫情下旅館業者的經營策略與挑戰」，以及由副會長張郁芬（Chris Chang）主講的「2021商業保險：風險控管面面觀」 。現場還提供交流提問時間。

參與演講的觀眾需均完成二劑接種，並出示疫苗接種卡、集會時全程戴口罩且禁止在室內飲食。詳情可聯繫Anita柯626-280-2207，電郵：[email protected]或登錄www.thmasc.com。

座談會地點是洛杉磯華僑文教服務中心：9443 Telstar Ave. El Monte, CA 91731。

旅館 疫情 洛杉磯

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