安大略機場獲聯邦撥款1140萬元 修復機場跑道

安大略機場貨運飛機。（ONT)

南加聖伯納丁諾縣的安大略國際機場 （ONT）官員最新宣布，將獲得聯邦撥款1140萬元，作為新冠疫情 救助資金一部分，用於整修機場跑道，使機場客運及貨運運營更為通暢和有效率。

機場發言人蘭伯特（Steve Lamber）表示，獲得撥款用於修復飛機跑道，並升級機場照明系統，添加更為節能的LED燈。此項資金來自聯邦航空管理局（FAA），依據美國紓困法案發放，這一消息也獲得聯邦眾議員 Norma Torres證實。

蘭伯特表示，自從安大略機場於2016年11月初管理權移交安大略市後，機場就開始長期修整和升級計畫。至今機場已經獲得各級用於該計畫的撥款超過2500萬元。

2020年初發生新冠肺炎疫情，得益於居家網上購物需要，ONT航空貨運量增加。安大略機場是不少貨運航空運營地點，包括FedEx、UPS及亞馬遜公司。2021年前兩個月，機場貨運量與上一年同期相比，跳躍式增加15%。據最新統計，安大略機場在2021年8月貨運總計超過6萬8000噸，2021年前八個月總計貨運量54萬3000噸。雖然較上一年下降，但比2019年同期增加15.6%。

聯邦眾議員Norma Torres也表示，隨著電子商務業務擴大，ONT在全美供應鏈中擔當重要角色。內陸地區旅遊及電子商務繼續繁榮，必須保證機場基礎設施安全和效率。所以這項撥款會使機場保持貨物及旅客運營通暢，並使經濟復甦在正確道路上。