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南加弒母案被告拒用藥染新冠亡 檢：沒人該負責

橙縣訊
橙縣越華男、37歲被告Ah Le Fang被控弒母，今年1月21日他因感染新冠死在獄中。（警局提供）
橙縣越華男、37歲被告Ah Le Fang被控弒母，今年1月21日他因感染新冠死在獄中。（警局提供）

橙縣弒母案越華裔被告、37歲的Ah Le Fang，今年1月因染新冠肺炎死於監獄。橙縣檢察官27日發布他因新冠喪生事件備忘錄，認為沒有人應該就此負刑事責任。

橙縣檢察官Cyril Yu在聲明中表示，「沒有證據顯示，橙縣警局應該對Ah Le Fang染疫身亡負法律責任。」

Fang是橙縣監獄第二個因染新冠死亡的囚犯。紀錄顯示，他在生前不斷拒絕接受治療，包括精神分裂症的治療藥物。

Fang因被控在2017年8月15日，殺害其50歲母親Lu Tao，以及捅傷母親75歲男友被收押候審。案件發生時，Fang的母親還曾打電話至富樂頓（Fullerton）警局報警。警方趕到後，發現其母躺在134 S. Pritchard Ave公寓外，腹部被捅傷；警方還發現她的男友手臂被刺傷。這兩人被送醫院救治後，Fang的母親不治身亡。

Fang生前對此案拒不認罪，他生前罹患有精神病史，並診斷為精神分裂症、精神失常、妄想症、濫用多種藥物、躁鬱症。

在監獄裡時，醫師替Fang開了多種藥物。但在2019年8月15日，Fang在一次精神評估後表示，他已停止並再也不會服藥。此後，即使醫師反覆跟他強調用藥的好處，他仍堅定地拒絕吃藥。

Fang之後接受新冠病毒檢測，顯示陽性。2021年1月3日，他的乾咳加重，並被要求用藥。第二天，他說他沒有呼吸急促也沒有其他症狀。1月5日他的症狀加重，並被送往St Joseph醫院急診室。當時醫護人員發現他過胖，呼吸急促，有間接性發熱發冷，且他過去一直有呼吸急促，並在近日加重的問題。

然而在醫院時，Fang拒絕血液治療和使用防血液凝固的藥物，他還頻繁地摘下氧氣罩。後來，他拒絕插管治療，表示寧願安靜地死去。期間醫院嘗試聯繫他的家人無果。最終，他在1月21日上午8時50分去世。

橙縣 監獄 檢察官

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